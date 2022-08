Přípravný fotbal -

TJ SOKOL TEČOVICE - TJ SOKOL OŘECHOV 2:1 (0:0)

Branky: 70. a 84. David Dorazin – 77. Lukáš Ošívka. Rozhodčí: Brabec.

Ořechov: Zelina - Váňa (69. Petřvalský), Trlida, Bartošík, Martykán (46. Řepa) - Petřvalský (46. Špendlík), Malůš, Ošívka, Červinka, Hynčica - Durna. Připraven: Miroslav Pavlíček. Trenér: Jaroslav Hastík, vedoucí mužstva: Miroslav Pavlíček.

Jeho tým se k předsoutežní generálce namísto do Svatobořic vypravil opačným směrem, na Zlínsko. „Do Tečovic, které vypadly z krajského poháru po domácí prohře 0 : 2 s nováčkem A třídy ze Zborovic, nás zlákal nejenom parádní pažit, ale i fotbalově zdatný soupeř s několika zkušenými borci jako gólman Zdeněk Jokl, exnapajedelský halv Tomáš "Puyol" Plachý, rychlík Jan Vopatřil či střelec David Dorazin,“ prohlásil Hastík.

V samotném utkání se však od prvního momentu domácí taktovky na postu stopera pevně ujal nový šestadvacetiletý hrající kouč "Bivoje" Václav Pavlíček, jenž po letním "zemětřesení" v kádru třetiligového Uherského Brodu zamířil ke Dřevnici.

„My jsme postrádali dovolenkáře Petera Mazúcha s Jakubem Koláříkem a Jiřím Kowalíkem a zejména oba brankáře. Trn z paty nám vytrhl až v předvečer duelu jeden z našich hlavních sponzorů Martin Zelina, jenž se do brankářské výstroje obětavě oblékl snad po deseti letech. A ze svého kumštu mezi tyčemi rozhodně nic nepozbyl,“ říká Hastík.

Od začátku se hrálo s nasazením a oboustranně útočně. První gólovou příležitost měl už ve 4. minutě hostující benjamínek Radim Petřvalský, ale možnost přelobovat brankáře propásl.

Následně na opačné straně bránu těsně minul David Holman. Ve 13. minutě se po Červinkově uličce v souboji s obranou prosadil Tomáš Durna a do zakončení lobem vybídl i Davida Hynčicu, ten ale odkrytou svatyni z dálky překopl.

Ve 23. minutě mohl Durna jít i sám na branku, ale nebyl přímočarý a Hynčica z jeho nezištné přihrávky vypálil jen do gólmana. O tři minuty později se zprava centrovaný balón Petřvalského shora otřel o břevno.

„Vzápětí jsme chybovali při rozehrávce a také David Dorazin se ocitl až před naším brankářem, o šanci se ale připravil sám,“ popisuje Hastík.

Hubáček v Nedachlebicích ožil: Mám si s kým nahrát. I tréninky jsou na úrovni

Ve 30. minutě na pravém křídle unikl Petřvalský a do šestnáctky skvěle nabil Lukáši Ošívkovi, také on však z prvního doteku bránu přestřelil. Deset minut před přestávkou se už v prudkému lijáku po Ošívkově kolmici na domácího gólmana řítil i Červinka, jeho parádní pumelice si ale cestu do sítě nenašla. Mladý gólman domácích si pak s bravurou poradil i s následnou dělovkou Durny.

„Herně nám vyšel i vstup do druhé půle, na trávníku prolitém vodou se nám však v koncovce opakovaně nedařilo,“ posteskl si kouč Ořechova.

Střídající Zdeněk Jokl v bráně se měl co otáčet po hlavičce Romana Špendlíka ve 48. minutě a poradil si se střelou Ošívky i s nájezdem Malůše po ukázkové spolupráci s Durnou. „Náš špílmachr pak o metr minul bránu poté, co se k němu uvnitř vápna vrátil míč odražený z obrany,“ hlásil Hastík.

V 53. minutě pak Roman Trlida z voleje zakončil Červinkův rohový kop zprava jen do tyče. „V závěrečné dvacetiminutovce nám domácí ustědřili tvrdou lekci z produktivity,“ poznamenal Hastík.

V 70. minutě si na centr zprava naběhl David Dorazin a zblízka hlavou otevřel skóre. O chvíli později hosté sice vyrovnali, když po biliárové spolupráci Petřvalského, Špendlíka a Malůše se rovněž hlavou do sítě premiérově trefil i Lukáš Ošívka, ale pět minut před koncem hosté poblíž vlastního pokutového území dobře nezpracovali jeden z domácích nákopů a Davidovi Dorazinovi fakticky darovali druhý gól.

„ Naše zoufalá snaha alespoň o vyrovnání už úspěšná nebyla. S naší poslední šancí po akci Tomáše Durny s Adamem Červinkou si brankář Zdeněk Jokl s přehledem poradil,“ dodal Hastík.

Jeho tým vstoupí do sezony v sobotu doma proti Uherskému Ostrohu.