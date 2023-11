Tohle bude skvělá propagace ženského fotbalu, nádherné završení podzimní části. ČSK Uherský Brod narazí o víkendu ve druhém kole tuzemského poháru na lídra třetí ligy FC Zlín. Utkání se odehraje na umělé trávě stadionu Na Lapači v sobotu 11. listopadu 2023 od jedenácti hodin.

Fotbalistky Uherského Brodu (červené dresy) na hřišti v Újezdci porazily Brušperk 2:0. | Foto: František Blaha, www.cskub.cz

„Chceme do ochozů stadionu Na Lapači přilákat co nejvíc diváků. Žáci všech základních škol ve městě včetně přilehlých městských částí v Havřicích a Újezdci obdrželi volné vstupenky na toto utkání. Děti do patnácti let mají vstup na utkání bezplatný, ostatní zaplatí za vstupenku lidových třicet korun. Všechny vstupenky budou slosovatelné," láká na pohárové utkání sekretář ženského a dívčího úseku ČSK Uherský Brod Petr Zpěvák.

„Zápas jsme pojali velkolepě jako svátek ženského fotbalu. Oba týmy doprovodí na plochu hráči naší přípravky ČSK Uherský Brod. Chceme tak navázat na předchozí pohárové zápasy z roku 2021, kdy náš klub na stadionu v Újezdci hostil v poháru nejprve divizní Brušperk a poté druholigovou Sigmu Olomouc. Atmosféra byla tehdy skvělá, chceme ji alespoň zopakovat," dodal Zpěvák.

Ženský fotbalový podzim zakončí atraktivní pohárové derby. Brod vyzve Zlín

Ve hře je postup do třetího kola poháru žen FAČR, kde na vítěze tohoto duelu čeká prvoligové 1. FC Slovácko.

„Neseďte doma a přijďte v hojném počtu povzbudit fotbalistky ČSK Uherský Brod a vytvořte jim bouřlivou kulisu. Budou ji potřebovat," žádá příznivce Zpěvák.

Všechny vstupenky budou slosovatelné. Pět vylosovaných diváků se utká v dovednostní soutěži o hlavní cenu - bezplatné zapůjčení elektromobilu Hyundai Ioniq Electric na víkend.

„Stačí jediné, trefit z poloviny hrací plochy malou branku umístěnou na hranici pokutového území. Pokud vylosovaní diváci branku netrefí, nic se neděje, z utkání si odnesou hodnotnou věcnou cenu," dodává Zpěvák.