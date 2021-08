Moravanky se na zápas pečlivě chystají, favorita chtějí potrápit. A pokud to půjde, zkusí vydřít postup do sobotního finále.

„Samozřejmě si uvědomujeme, jak těžká zkušenost nás čeká a víme, že Bordeaux bude favoritem, půjdeme ale do toho s tím, že chceme vyhrát. Nepřipouštím si, že bychom něco vzdali předem, i tady platí, že všechno je možné,“ říká odhodlaně fotbalistka Slovácka Kristýna Janků.

„Francouzská liga patří k těm nejlepším v Evropě, takže to bude určitě zajímavé srovnání,“ ví dobře.

Pro moravský tým je účast v prestižní soutěži velkým svátkem. „Pro celé Slovácko to znamená strašně moc, pro mě je to úplně nejvíc a jsme za tuto šanci velmi rádi,“ přiznal trenér Petr Bláha.

Ženám Slovácka se tak v minulé sezoně podařil naplnit dlouhodobý cíl. Spousta hráček si tak splní svůj dětský sen.

„Nesmírně si tohoto velkého úspěchu vážíme. Musíme se soustředit na to, abychom důstojně odehrály zápasy, které nás čekají. Moc se na to těším, nervózní zatím nejsem, možná to teprve přijde, ale věřím, že to bude pouze ta zdravá nervozita, která mě požene k ještě větší motivaci a lepšímu výkonu,“ sdělila Janků.

Moravanky se do Ligy mistrů kvalifikovaly díky loňské úspěšné sezoně, kdy skončily na třetím místě ligové tabulky. Po slušné letní přípravě jim vyšel i vstup do domácí soutěže, když v páteční předehrávce zdolaly pražskou Duklu 4:0.

Trenér Bláha byl i s přes jasný výsledek nespokojený s finální fází. „Měli jsme sice slušné přechody do útoku, ale nedokázali jsme pořádně zakončit ani najít v šestnáctce soupeře spoluhráčku. Většinou míč končil u hostující hráčky. Na tom budeme muset zapracovat,“ ví dobře.

Fotbalistky Slovácka se pak v noci z neděle na pondělí vydal na sever Evropy, po dlouhé štrece zakotvil ve Švédsko, kde jej městě Kristianstadu čeká premiéra v Lize mistryň.

Tým musí dodržovat manuál s pravidly UEFA. Tým na startu sezony trápí marodka. „Kádr je ale natolik široký, že zraněné hráčky dokážeme nahradit,“ je přesvědčený Bláha.

Dlouhodobě mimo hru je Slovenka Karolína Bayerová. Letní posila ze Slovanu Bratislava si na srazu slovenské reprezentace poranila koleno, podstoupila artroskopii a bude týmu chybět minimálně měsíc.

Otazník visí i nad dalšími hráčkami. Ženy Slovácka se však předem nevzdávají, dnes večer zabojují o co nejlepší výsledek i případný postup.

Pokud Moravanky proti Bordeaux uspějí, čeká je v sobotu vítěz z druhého semifinálové utkání Brøndby IF - Kristianstads DFF. V případě porážky si zahrají ve stejný den o třetí místo. Do další fáze postupuje pouze vítěz této skupiny.

Utkání můžete sledovat živě po zaregistrování na webu wnited.tv