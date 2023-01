„Práce s domácími kluky mě lákala. V mančaftu je deset kmenových zlechovských hráčů, spousta mladých fotbalistů, kteří by pod mým vedením mohli udělat ještě nějaký progres, zlepšit se,“ věří bývalý hráč Jiskry Staré Město.

Vedení slováckého klubu Matouška lanařilo delší dobu, kvůli nemoci ale s díky odmítal. „V Olomouci jsem prodělal dvě operace, teď to vypadá, že budu konečně fit. Do měsíce bych mohl být zcela v pořádku, snad půjdu i do práce, takže jsem s nabídkou souhlasil a vrátil se k fotbalu,“ říká.

Ve Zlechově střídá Jiřího Daňka, který podzim dokončil místo Pavla Cigoše, jenž u mužstva skončil na vlastní žádost.

„Mančaft znám, na zápasy jsem se chodil dívat. Teď bych rád kluky ještě více poznal, zjistil, jak na tom jsou. Postupně bychom chtěli tým omladit, s čím souvisí možná spolupráce se sousedním Starým Městem,“ uvedl.

Známý trenér před svým příchodem do Zlechova naposledy působil v Nivnici. V minulosti vedl Tupesy, Břestek, Ořechov, Buchlovice nebo Otrokovice B.

Přípravný fotbal: Staré Město dohnalo ztrátu 0:4, Osvětimany divoce remizovaly

S šestým týmem krajské I. B třídy skupiny C zahájil zimní přípravu, mužstvo chce poznat a připravit jej na zbytek letošní sezony. Na návrat do vyšší třídy v obci s šestnácti sty obyvateli nyní nemyslí.

„Pro jarní část si žádné cíle neklademe, chceme sezonu důstojně dohrát,“ říká.

Kádr Zlechova v zimní pauze žádných zásadních změn nedoznal. Jediný otazník visí nad setrváním Michala Cigoše, další opory by měly zůstat.

Zlechovští zatím absolvovali dva tréninky. „Začali jsme později než ostatní,“ přiznává Matoušek.

Chystat na jaro se budou dvakrát týdně vždy v úterý a v pátek, po domluvě se sejdou i v neděli dopoledne.

Celek z Uherskohradišťska před startem druhé poloviny sezony odehraje čtyři přípravné zápasy. Ten první na konci února ve Strážnici.