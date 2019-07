Týmy z nižších soutěžích jdou do boje. Účastníky divize či třetí ligy o víkendu čeká předkolo celostátního poháru. V MOL Cupu se představí rovněž Nevšová, která jakožto vítěz Krajského poháru Zlínska vyzve v derby sousední Slavičín.

Fotbalisté Slavičína (v červených dresech) | Foto: Deník / Jan Zahnaš

„Pro Nevšovou je to velký svátek, historická událost. Celostátní soutěž se v této malé vesničce nikdy nehrála. Navíc nás čeká rival, který vyhrál divizi a je to takřka třetiligový mančaft. Soupeř je favoritem, budeme mu to však chtít znepříjemnit,“ říká kouč Nevšové Vladislav Durďa.