„Jsem moc rád, že se to povedlo,“ vyznal se dvaatřicetiletý útočník.

O podobném návratu ani nesnil. Hattrick za deset minut, demolice rivala a pak hurá do víru zábavy.

„Věděl jsem, že návrat bude vítězný, protože kluci jsou tady perfektně poskládaní. Kvalita je tady obrovská,“ říká Dohnal. „To, jestli dám nebo nedám gól, jsem vůbec neřešil. Samozřejmě jsem si to moc přál, ale na výsledku zápasu ani na hodech by to nezměnilo. Je to jenom povzbuzení na večer,“ usmíval se.

Na tenhle víkend jenom tak nezapomene. Že pojede na chvíli domů, věděl dlouho dopředu, ale že nastoupí v mistrovském zápase, začal řešit až v posledním týdnu. „Rozhodlo se to v pátek večer, kdy se to po telefonu administrativně dořešilo,“ líčí.

Dohnala těší, jak rychle se transfer vyřešil. „Komunikace mezi Prahou a Hlukem byla výborná. Na obou stranách byli zkušení manažeři, kteří to bleskově vyřešili. Jelikož to legislativa umožňuje, jsem rád, že ti klaplo,“ těší Dohnala.

I když nečekaná posila v systému FAČR krátce figurovala v základní sestavě Spartaku, nakonec začala mezi náhradníky a do hry se dostala až v 68. minutě za rozhodnutého stavu 5:2.

„S podobnou minutáží jsem počítal, protože moje příprava nebyla ideální. Kluci mají odtrénováno daleko víc, než já, takže to dávalo to smysl,“ uvedl.

Nakonec toho stihl víc než někteří spoluhráči za celou sezonu. Zkušený forvard proměnil tři šance, navíc orazítkoval břevno.

Ani hattrick ho ale nezlomí, jedno utkání stačilo. Po víkendu zase frnkne do hlavního města, bude se hlásit v Praze, kde pracuje jako právník a ve volném čase hraje I. A třídu za Pragu. „Klub sídlí v Praze 9, kde bydlím,“ vysvětluje. „Soutěž má srovnatelnou úroveň, i v našem týmu jsou šikovní kluci,“ říká.

Dohnal věří, že Hlučané letos potvrdí roli velkého favorita a vrátí se zpátky do krajského přeboru. „Já je vyhecuji. Cokoliv jiného než první místo by byl neúspěch,“ míní.

Až se jednou z Prahy vrátí, chce, aby se v rodné obci hrála alespoň divize. „Třeba se tu pak usadím natrvalo,“ směje se. V milionové metropoli žít nechce, jednou se vrátí zase na Moravu.

„Asi to nebude za rok ani dva, ale někdy určitě,“ ujišťuje.

Do té doby bude kamarádům fandit, sledovat je na dálku. A občas za nimi dorazí na víkend, jako teď na hody.

„Oslavy byly veliké. Všechno je nachystáno na velký večer. Zápas s Újezdcem bude mít volné pokračování. Asi mě ten návrat, hattrick, pozdní příjezd vyjde draho, ale v Praze jsem si vydělal, můžu si to dovolit,“ dodal se smíchem.