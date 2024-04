Po utkání litoval hlavně neproměněných šancí, které si domácí vypracovali po změně stran.

„Klidně jsme mohli výsledek otočit. Rohy i nějaké příležitosti tam byly, ale obrat jsme nedotáhli. Soupeř však chodil do brejků, mohl dát taky gól. Bod je pro nás dobrý, ale v naší situací je málo,“ ví dobře Polák.

I. B třída sk. C, 18. kolo -

TJ SOKOL PRAKŠICE – FK LHOTA 2:2 (0:2)

Branky: 62. Jonáš Kočica, 71. Vojtěch Gajdušek – 10. Jakub Bartoň, 30. David Bartoň. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

Prakšičtí fotbalisté proti oslabené Lhotě prohospodařili první poločas, ve kterém si nevytvořili mnoho šancí, navíc dostali laciné branky.

Skóre v 10. minutě otevřel Jakub Bartoň, druhý gól hostů vstřelil David Bartoň.

„Při první brance jsme dávali malou domů, gólmanovi míč podjel pod nohou, ještě ho stihl vykopnout z brankové čáry, ale poslal jej pouze hostujícímu hráči, který jej uklidil do sítě, což nás trošku srazilo,“ popisuje Polák.

„Pak přišla jedna povedená akce Lhoty. Nakopnutý míč propadl k Jakubu Bartoňovi a ten ho z jedničky uklidil k tyči,“ líčí.

Prakšice se i po dvou direktech zvedly a druhou půli zvládly daleko lépe než úvodní část. Snížení zaznamenal po rohu a následné skrumáži Kočica.

Kontaktní branka domácí nakopla, hostům naopak docházely síly. „Soupeře jsme zatlačili a podařilo se srovnat na 2:2. Střelu Dynka dotlačil balon do brány střídající Gajdušek,“ uvedl Polák.

Ještě předtím ale hostující Bartoň v pádu přestřelil prázdnou bránu. Následně Dynka trefil z dvanácti metrů břevno.

Závěr byl divoký, šance na skórování měly oba týmy.

„Na to, že jsme přijeli do Prakšic bez nemocného trenéra a ve slátané sestavě, tak to bylo dobré,“ míní vedoucí hostujícího mužstva Stanislav Vidrman.

„V prvním poločase se nám dařilo proměňovat šance, vedli jsme 2:0. Byla velká škoda, že jsme to neudrželi až do konce. Domácí ale ve druhém poločase zvýšili tempo a zaslouženě skóre vyrovnali. Remíza asi nakonec odpovídá, ale skončit to mohlo všelijak,“ říká Vidrman.

Hostům chyběl brankář Mikeštík, takže do branky šel Martin Hrubý, který už ukončil kariéru a dva roky nechytal.

Soupeři scházeli čtyři hráči. Kromě vyloučeného Jahody také Řezníček, Šůstek a brankář Lysoněk.

Zástupci obou týmů chválili rozhodčího Lukáše Hurába. Osmatřicetiletý sudí řídil coby hlavní arbitr zápas krajské soutěže vůbec poprvé v kariéře, podle aktérů si ale vedl znamenitě.

„Zvládl to s naprostým přehledem,“ oceňuje Polák. „Byla to byla fakt paráda,“ přidává se Vidrman.

Jiný sobotní duel Ostrožské Nové Vsi se Zlechovem byl kvůli podmáčenému hřišti odložen na středu 1. května.