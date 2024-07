„V minulé sezoně jsme doplatili na nezkušenost. Máme hodně mladý tým, možná nejmladší v soutěži Věřím, že kluci se otrkali a budou hlavně proměňovat šance, protože právě koncovka nás hodně srážela,“ přidává.

V Prakšicích řeší hlavně pozici brankáře. Univerzál Lysoněk, který naskakoval v poli i mezi třemi tyče, s fotbalem skončil. Navíc jednička Buráň, i když trénuje s týmem, stále laboruje s kolenem, Půček by měl chytat hlavně za dorost.

Ve středu by se měl zapojit do přípravy další brankář, jehož jméno zatím kouč Sokola tají. „Není jisté, zda to klapne,“ vysvětluje.

První letní posilou je Filip Janků z Násedlovic. Ofenzivního fotbalistu z Kyjovska naverboval do týmu kolega a kamarád Pavel Šůstek.

„Může hrát na křídle nebo někde jinde vpředu. Byl s námi na jednom tréninku, vypadá slušně. Výhodou je, že má přítelkyni v Uherském Brodě, takže nemusí k nám jezdit jenom za fotbalem,“ usmívá se Polák.

Ten počítá i ztráty. Kromě Lysoňka na podzim nebudou hrát ani Vráblík, který má jiné povinnosti.

Jinak kádr Prakšic zůstal stejný. Účastník I. B třídy skupiny C zahájil krátkou letní přípravu ve středu. Trénovat bude dvakrát týdně, víkend měl ještě volný.

Nyní se ale svěřence trenéra Poláka budou chystat na Nedachlebice, které se pokusí v poháru vyřadit. „Zápas bereme jako přípravu na sezonu, ale chceme soupeře v derby potrápit. Dobře víme, že nejsme favorit, ale nějakou šanci máme. Pokusíme se uspět, abychom si mohli zahrát s Nivnicí a nemuseli na generálku shánět soupeře,“ dodal Polák.

Prakšice vstoupí do nové sezony domácím duelem s Buchlovicemi.