To mohla navýšit po střele Morávkové právě Polášková, ve vyložené pozici ale dorážela těsně vedle.

Celek z Uherského Hradiště udeřil až po půl hodině hry. Chybu v brněnské rozehrávce nekompromisně potrestala Polášková, která se na hranice šestnáctky opřela do míče a parádní ranou pod břevno poslala favorita do vedení.

Gólem neskončil ani centr Slovenky Morávkové, před Pěčkovou uklidila míč do bezpečí jedna z hostujících obránkyň.

Slovácký celek měl v souboji moravských rivalů navrch od začátku do konce. Hned v úvodu Dubcová dobře zahraným trestným kopem vystrašila hostující gólmanku Havlíčkovou.

I potřetí to klaplo. Fotbalistky Slovácka v letošní sezoně první ženské ligy stále neinkasovaly, neztratily ani bod. Svěřenkyně trenéra Petra Bláhy skvěle zvládly i páteční předehrávku 5. kola, když na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti přehrály Horní Heršpice 4:0.

