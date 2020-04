Po podzimu vládli se sedmibodovým náskokem. Soupeři na ambiciózní mančaft nestačili, vytoužený cíl byl velmi blízko. Jenže ještě před startem jara přišel nečekaný problém. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, zrušena byla většina sportovních soutěží, stopku dostal i amatérský fotbal v Česku.

Osvětimany sice o vítězství ve své třídě nepřišly. Zůstaly první, protože výsledky anulovány nebyly, ale do krajského přeboru půjdou pouze v případě, že se některý z týmů z vyšší soutěže odhlásí nebo dobrovolně půjde níž.

„Nijak s tím ale nekalkulujeme. Neřešíme to. Ani nesháním žádné informace. Prostě tak, jak to má být, tak to bude,“ zůstává v klidu trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Bývalý ligový záložník bere současnou situaci jako realitu. „Je to smutné, ale nikdo s tím nic nenadělá,“ ví dobře.

Dvaačtyřicetiletý kouč chtěl první A třídu vyhrát sportovní cestou. Žádnou pomoc nepotřeboval. Nakonec ale přišla poctivá zimní práce vniveč. „Sezonu jsme měli dobře rozehranou, byli jsme našlápnutí. Zatímco v předchozích letech byl vždy jeden soupeř před námi, nyní jsme byli hodně blízko, abychom to dotáhli do konce a soutěž vyhráli. Jsou však věci, které neovlivníme a bohužel ani přírodě neporučíme,“ prohlásil Němčický.

Zatímco s Osvětimany „přišel“ o postup do krajského přeboru, s béčkem Slovácka slavil záchranu ve třetí lize. I když celek z Uherského Hradiště skončil v předčasně ukončené sezoně až šestnáctý, dál zůstává ve třetí lize. „Na těžkou jarní část jsme se celou zimní přípravu chystali. Celý klub byl dobře nastavený. Připravení byli i kluci z áčka. Věřím, že bychom to i s jejich pomocí zvládli,“ je přesvědčený Němčický.

Někdejšího hráče Synotu a Liberce brzy odpískaný ročník hlavně kvůli mladým svěřencům mrzí. „Kluci přišli o těžké zápasy, spoustu tréninků. Je škoda, že v tomto věku nehrají,“ štve Němčického.

I když hráči z juniorky Slovácka nejsou vyloženě profesionálové a někteří z nich třeba ještě studují, každý z nich poctivě plný týdenní tréninkový plán, který jim kouč Němčický chystá. „Kluci vědí, co mají který den absolvovat. Díky aplikaci je na dálku sleduji. Máme o nich přehled,“ říká.

Nejen Němčický věří, že se i třetiligové fotbalisté brzy dostanou na hřišti ke společnému tréninku. „Počítám s tím, že se vládní opatření brzy trochu zmírní. Přece jenom čísla o nakažených nejsou tak hrozivá. Snad kluci nebudou pořád jenom běhat někde po lesích, ale brzy je uvidím i na hřišti,“ přeje si.

Sám Němčický v týdnu normálně chodí do kanceláře, volné má pouze víkendy. „Čas, který jsem dříve trávil na stadionech, nyní prožívám hlavně s rodinou. Doma už jsem si všechno splnil,“ dodává.