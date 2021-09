„Samozřejmě každý chce vyhrávat, ale jednoduché to není. Teď máme marodku a pokud nejsme kompletní, venku nám to až tolik nejde. Zbytečně ztrácíme body, kdežto doma se nám celkem daří,“ říká.

Kowalíkův tým se po osmi odehraných zápasech drží za vedoucími Zborovicemi na druhém místě tabulky. I když někteří fanoušci by svůj tým rádi viděli o soutěž výš, ex-ligový forvard už se nikam nežene.

Zápas na rozdíl od patriotů a domácích kluků nijak zvlášť neprožíval. „Vím, že je to derby, že obě vesnice dělí jenom kopec, ale utkání bylo v klidu, nic zákeřného,“ uvedl.

„Byl to vyrovnaný a hodně náročný zápas. Potrestali jsme dvě chyby soupeře. Naproti tomu Polešovice i kdyby hrály dva dny, gól by stejně nedaly,“ má jasno.

Více než statistiky ale Jiřího Kowalíka na trávníku drží spolupráce se synem. Sedmnáctiletému Jakubovi, jenž přišel do Ořechova ze Starého Města, předává zkušenosti, životní moudra. „Mladí mají svoji hlavu, ale snažím se mu pomoct,“ líčí s úsměvem.

„Snažím se být čerstvý na zápas. Když jsem jeden den trénoval, další jsem nemohl pohnout ahchilovkou. Hlídám se víc než dřív. Kdybych trénoval častěji, asi by mi to spíš ublížilo,“ je přesvědčený.

Ani dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru se na něm neprojevila. Vlastně ani nemohla. Vždyť kanonýr Jiří Kowalík, který v krajské I. B třídě skupině C nastupuje za Ořechov, už skoro netrénuje. Ve 44 letech dobře ví, co jeho opotřebované tělo nejvíce potřebuje.

