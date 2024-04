Poslední Traplice mají druhou výhru, Vlčnov obraly podruhé v sezoně

Pokud by hráli jenom s Vlčnovem, byli by v tabulce jinde. Fotbalisté Traplic v I. B třídě skupině C okresnímu rivalovi sebrali body podruhé v sezoně. Na podzimní venkovní remízu 2:2 navázali i v domácím prostředí, před vlastním publikem zvítězili 3:2 a oživili šance na záchranu nejnižší krajské soutěže.

Fotbalisté Vlčnova (bílé dresy) v 7. kole I. B třídy skupiny C přehráli Prakšice 5:1. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Osobnost Deníku Místo divize Osvětimany. Šlechta se uvedl dvěma góly za pět minut, pomohl k bodu Měl nabídky z divize, zájem o jeho služby projevily Skaštice či Holešov. Útočník David… Přečíst článek > Za vítěze dvakrát skóroval Václav Trávníček, jednou se trefil Tomáš Kolinský, Vlčnovu branky Lukáše Kolečkářa a jmenovce Hladíka potřebné body nepřinesly. I. B třída sk. C, 16. kolo -

TRAPLICE – TJ VLČNOV 3:2 (2:1)

Branky: 14. a 88. Václav Trávníček, 3. Tomáš Kolinský – 36. Lukáš Kolečkář, 81. Lukáš Hladík. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 156. Traplice uspěly poprvé od 24. září, kdy v osmém kole přehrály Zlechov 4:0. Čekání na druhou výhru utnuly až v neděli, jednoduché to ale znovu neměly. „Z výhry máme samozřejmě velkou radost, ale výsledek neodpovídá dění na hřišti. Asi jsme si nezasloužili vyhrát, prostě jsme byli šťastnější,“ uznává sportovně trenér Traplic Jaroslav Slavík a vyzdvihl výkon posíleného soupeře. „Hosté hráli dobře. Byli běhaví, v poli herně lepší. Vlčnov je hodně soubojový tým. Nakopával dlouhé míče za obranu, rval se o ně. Vzadu ale měl mezery, byl pomalejší, čehož jsme využili. Proměnili jsme své šance a vyhráli,“ uvedl Slavík. Skóre otevřel hned ve 3. minutě Kolinský, pak se prosadil i Trávníček. Vlčnov ale ještě do přestávky výsledek snížil a ve druhé půli skóre zaslouženě srovnal. Rozhodující moment přišel v 88. minutě, kdy Trávníček dostal balon mezi obránce a vstřelil vítěznou branku zápasu. Kowalík o ráně Šumulikoského: Kvůli takovým momentům se chodí na fotbal Hosté už reagovat nedokázali. „Na začátku jsme naprosto zbytečně dostali dvě branky a vše, co jsme si řekli před zápasem v kabině, přišlo vniveč. Nicméně po zbytek utkání jsme domácí zatlačili do defenzivy a nakonec i zaslouženě vyrovnali. Bohužel jsme po brejku soupeře inkasovali potřetí. Bod bych nakonec asi i bral, ale nemáme ani ten. Na krásu a počet šancí se nehraje. Dokud budeme dostávat tolik branek, dopředu se neposuneme,“ ví dobře nový kouč Vlčnova Martina Liška. Oba týmy zůstávají v I. B třídě skupiny C na posledních dvou místech. Traplice jsou i po výhře čtrnácté, Vlčnov třináctý. Nikdo horší nyní v soutěži není. „Bohužel sestavu neustále látáme. Méně vytížení kluci chodí pomáhat do Sušic. Chyběl nám Gelien, Bemer nastoupil se sebezapřením. Vloni ve Vlčnově si zlomil kotník, teď se do toho postupně dostává. Dávám ho tam na pár minut, aby si zvykl na zátěž,“ dodává Slavík.

