Letos je situace pro Spartak úplně jiná. Mnohem růžovější. Posílený tým od začátku šlape, nebýt výprasku v Bojkovicích a dvou domácích ztrát, přezimoval by v čele tabulky s ještě výraznějším náskokem.

S dvaadvaceti body po devíti kolech a první příčkou samozřejmě panuje v Hluku naprostá spokojenost.

„Je škoda, že se podzim nedohrál, protože jsme si jej po loňském nevydařeném období nadmíru užívali. O to lépe připravení ale vstoupíme do jarní části sezony. Pokud se se nám ještě povede přivést některé hráče a mužstvo posílíme, věřím, že vedoucí pozici uhájíme,“ prohlásil trenér Spartaku Jiří Vojtěšek.

Hlavními konkurenty v boji o postup do krajského přeboru jsou Osvětimany a Bojkovice. Další soupeři za vedoucí trojicí zaostávají. „Osvětimany standardně hrají o první místo. Jejich hráčská kvalita je velká. Všichni kluci prošli Slováckem, mají výkonnost i zkušenosti,“ říká Vojtěšek.

Nepodceňuje však ani momentálně druhé Bojkovice.

„Ty mají trochu jiné mužstvo. Jsou to patrioti, domácí kluci, kteří hrají za svoje město. Taky tam jsou kvalitní hráči, co prošli většími kluby. Navíc dlouho jsou pospolu, takže není jednoduché je porazit,“ pravil devětačtyřicetiletý kouč.

Sám Vojtěšek hrával za Synot první ligu, takže ví, že v této třídě se dá porazit každý. Navíc Hluk má momentálně velmi dobře poskládaný mančaft.

„Vrátili se k nám kluci, co tady bydlí, dříve tu hráli nebo mají ke klubu vztah. V létě jsme přivedli dva obránce z Kunovic, kteří do týmu rovněž výborně zapadli. Vytvořila se opravdu velmi dobrá parta, což je strašně důležité,“ vnímá Vojtěšek.

Hlučané si pohodu z kabiny přenesli i na hřiště. Spartak po letním triumfu v Corona Cupu porážel soupeře, zbytečné ztráty přišly v podstatě až na konci podzimu.

„Je pravda že poslední zápasy se nám moc nepovedly,“ uznává Vojtěšek.

„Vyvarovat bychom se měli hlavně domácích ztrát,“ ví dobře.

Fotbalisté Hluku sice před vlastním publikem neprohráli, Koryčany a Šumice ale přemohli až na penalty.

„Bylo to i kvůli tomu, že nám chyběli tři hráči, kteří by za normálních okolností byli v základní sestavě. Další kluci je měli nahradit, bohužel to úplně nezvládli,“ štve Vojtěška.

Čtyřgólový výprask v Bojkovicích ho překvapivě až tolik nebolí.

„Soupeř byl lepší, vyhrál zaslouženě,“ sportovně uznal.

Doma se jim to však Hlučané pokusí vrátit. Pokud se sezona po dlouhé pauze rozjede, čeká na účastníky krajské I. A třídy sedmnáct zápasů. Trenér Spartaku počítá, že zimní příprava začne v polovině ledna.

„Když začneme s tréninkem po Novém roce, budu strašně rád,“ přiznává s úsměvem.

Někdejší spolehlivý obránce i v dnešní složité situaci zůstává optimistou.

„Byl bych moc rád, kdybychom se alespoň v prosinci na čtrnáct dní dostali na hřiště a společně si zatrénovali,“ přeje si.

„Nemám totiž růžové brýle a nevěřím, že by se všichni kluci chodili proběhnout. Pro některé bude velice těžké se po tříměsíčním nicnedělání do toho zase dostat, proto jsem na ně apeloval, aby byli k sobě zodpovědní a nějakým způsobem se udržovali,“ prohlásil.

Jiřímu Vojtěškovi vůbec nebude náročný jarní program vadit.

„Pokud budeme dopředu znát program, přizpůsobíme se. Kluci si dokáží směny v práci přehodit, v tomto směru problém nebude,“ ujišťuje.

V Hluku se navíc snaží kádr ještě rozšířit a mužstvo doplnit.

„Máme některé vytipované kluky do ofenzivy i do defenzivy. Uvidíme, jak to dopadne, protože hráči jsou pro své domácí kluby důležití a zimní přestupová politika je jiná než v létě,“ říká.

„Všichni by se nám ale hodili, protože bychom rádi posunuli své kluky na pozice, kde jim to svědčí víc a nemusí hrát na postech, kde se necítí tak dobře,“ vysvětluje.

Na fotbal myslí pořád, i když poslední mistrovský zápas odkoučoval desátého října a měsíc sleduje sport pouze v televizi.

„Samozřejmě fotbal nám všem chybí. Dojít na stadion, pokecat si. Vyčistit si hlavu. Jsem rád, že alespoň začaly evropské poháry, česká liga se rozjela,“ těší Vojtěška.