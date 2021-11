Porč o hraní v Osvětimanech: Šumulikoski? Mimo hřiště mu vykám, přiznává

V březnu to bude pět let, co opustil Líšeň a zamířil do Slovácka, kam jej zlákal trenér Michal Vojtíšek. Talentovaný fotbalista Ondřej Porč se chtěl v kariéře posunout dál, vyzkoušet lepší angažmá.

Devatenáctiletý fotbalista Ondřej Porč (u míče) na podzim nosil dres Osvětiman. | Foto: Deník/Libor Kopl

Slušně rozjetou kariéru šikovnému mladíkovi z Brna ale přibrzdilo vážné zranění. Jelikož se neprosadil v juniorce Slovácka a po dlouhé pauze se potřeboval rozehrát, kývl na nabídku Osvětiman. V ambiciózním celku bez problémů zapadl, pod dohledem trenéra Pavla Němčického a po boku Šumulikoského se vrací do dřívější formy. Favoritovi pomohl projít podzimem bez klopýtnutí, na spanilé jízdě se podílel deseti brankami a je překvapivě nejlepším střelcem vedoucího týmu krajské I. A třídy skupiny B. „S tím jsem určitě spokojený. Nebyl jsem totiž zvyklý dávat tolik gólů,“ říká devatenáctiletý záložník. Podzim mu vyšel. Porčovi se v novém klubu dařilo, Osvětimany ve své soutěži dominovaly. Ve třinácti zápasech nezaváhaly, získaly plný počet 39 bodů a před druhým Hlukem mají luxusní devítibodový náskok. „Doufal jsem, že se budeme rvát o první příčky, ale že budeme až takto suverénní, jsem tedy nečekal,“ přiznává. Vaďura studuje na vysoké škole Realu Madrid! Díky univerzitě byl i na Davis Cupu Půlrok v Osvětimanech si parádně užil. Hrát vedle bývalých ligových fotbalistů, jako jsou Šumulikoski či Perůtka, se nepoštěstí hned tak někomu. „Je to obrovská zkušenost a radost hrát po boku těchto hráčů. Po celý podzim mi dávali rady, jak se zlepšovat a hrát lépe. První zápas jsem byl trochu nejistý, ale po chvíli to opadlo. Na hřišti jim tykám, ale mimo hřiště vykám,“ líčí s úsměvem. Porč ostychem trpěl jenom v kabině, na trávníku už byl ve svém živlu. Talentovaný mladík přišel do Osvětiman ze Slovácka, kde se neprosadil do sestavy juniorky. Chvilku byl zatrpklý, brzy se však se svojí rolí srovnal a fungoval stoprocentně. „Ze začátku jsem cítil zklamání, teď už to tak neberu. Nabral jsem spoustu zkušeností a hráčské sebevědomí, což jsem ze začátku postrádal. Navíc jsem se mohl dál rozvíjet ve fotbalových dovednostech,“ kvituje. Na podzim se připravoval se Slováckem B i Osvětimany. Nejen z tréninků vypozoroval, že patří do vyšší soutěže. „Myslím, že první A třída je pro mě málo,“ cítí. Zda bude v klubu, kterému šéfuje hradní kancléř Minář, pokračovat i na jaře, zatím netuší. „Uvidíme, jak se rozhodnou trenéři, vedení. Osobně bych ale šel radši zpět do Slovácka B. S ním absolvuji přípravu a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl. Téma Deníku: Soviš dodává dresy čtyřiceti oddílům. Sám pamatuje šněrovací trika Návrat do Brna, kde se narodil a fotbalově vyrostl, neplánuje. S přítelkyní totiž už dva roky bydlí v Uherském Hradišti. Navíc v druholigové Líšni by se těžko prosazoval do prvního týmu. „Chvíli jsem o tom uvažoval, ale teď je tam dost hráčů. Raději bych to chtěl zkusit tady ve Slovácku,“ přiznává. Svůj mateřský klub ale na dálku sleduje, fandí mu. Dřív, když měl více času, zápasy pravidelně navštěvoval, teď se na stadion skoro vůbec nedostane. „Určitě je ale super, že hrají tak vysoko,“ těší Porče. Zahraje si taky jednou druhou ligu?

