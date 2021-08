„Dobrá práce s mládeží se nehodnotí jenom podle výsledků, ale i počtem odchovanců, kteří se prosadí a uplatní v profesionálním fotbale. Hlavně k tomu s kolegy v klubu směřujeme,“ říká osmatřicetiletý odborník nejen na mládež.

Jsou to momentálně dvě největší naděje Slovácka?

Z ročníku 2003 určitě ano. Trénují s prvním mužstvem, pravidelně nastupují za béčko v MSFL. Zvykají si na mužský fotbal, jsou z kluků v ročníku asi nejdál. I když kromě nich bych ještě vypíchl Davida Šlechtu. V loňské nedohrané sezoně byl po osmi kolech nejlepším střelcem soutěže staršího dorostu, rok předtím byl nejlepším kanonýrem i v mladší kategorii. Nyní má po čtyřech kolech pět branek. Je to mašina na góly. (úsměv). Přál bych mu, aby se v budoucnu prosadil i v prvním mužstvu Slovácka, kde je po gólovém útočníku sháňka.

Pořád platí, že má Slovácko výbornou mládež, která konkuruje nejlepším týmům v republice?

Dobrá práce s mládeží se nehodnotí jenom podle výsledků, ale i počtem odchovanců, kteří se prosadí a uplatní v profesionálním fotbale. Hlavně k tomu s kolegy v klubu směřujeme. Nemáme tolik reprezentantů jako třeba Sparta, Slavia a další vyhlášené akademie, ale kvalitní hráče taky u nás máme a o to víc se jim věnuje a snažíme se je dostat profifotbalu. Nyní je těžké říct, který z daného ročníku se uchytí a dostane až do nejvyšší soutěže. Skok mezi muži a dorostem je velký, je v tom i trocha štěstí. Ale řada kluků má potenciál na to, aby se v budoucnu prosadila.

Jak jsou na tom současní mladí fotbalisté oproti jiným Evropanům? Co jim schází k tomu, aby se dostali na úroveň Španělů, Italů či Francouzů?

Každý fotbalista je jiný, celkově se to strašně těžko porovnává. Určitě jsou naši kluci dobří v týmové taktice. Ale zase nám scházejí individuality, co si poradí za každé situace. Pojetí českého fotbalu je spíš kolektivní, nesázíme na jednotlivce. Naše liga je bojovná, fyzicky náročná, atletická, se spoustou soubojů. K tomu bohužel často směřuje i mládežnický fotbal.

Dá se výrazně zlepšit technika, zakončení, nebo to musí mít člověk dané?

Samozřejmě se na tom dá pracovat, taky se tomu ve Slovácku věnujeme. Děláme různé cvičení, pilujeme techniku i střelbu. Na druhé straně fotbal je tak komplexní sport, že hráči musí být všestranní. Třeba pomalý hráč nemá v současném fotbale šanci prosadit se. Potřebujeme hodně rychlé kluky, aby měli uplatnění i mezi dospělými. Střílení gólů je někdy dar. Někteří kluci přesně vědí, kam se mají postavit, umí si najít balon, přesně zakončit. To už má v sobě od dětství.

Jak vývoj mladých fotbalistů poznamenala pandemie koronaviru a dlouhý výpadek ve společném tréninku?

S kluky jsme se snažili pracovat i na dálku, podle tréninkových plánů se jim věnovat individuálně. Když to šlo, byli jsme ve skupinkách po šesti, po dvou. Samozřejmě to nebylo ideální, ale zase lepší než nic. Bohužel u kluků, co neměli profesionální smlouvu a mohli trénovat jen omezeně, se výpadek trochu projevil. Ale věřím, že to společně doženeme a jejich kariéry to až tolik nepoznamená.

Hraje mládež Slovácka stejným stylem jako ligové mužstvo?

Pojítko mezi ligovým týmem a mládeží je Michal Kordula. Žádný pokyn, abychom hráli stejně jako áčko, jsme nedostali, což je správné, protože i ligový tým mění rozestavení, nehraje pokaždé stejně. My v dorostu se držíme nějakého systému, ale fotbal se vyvíjí, je hodně variabilní. Nemusíme hrát v jednom rozestavení, pořád stejně. Rozestavení je jedna věc, důležitější pro mě je, jak kluci plní úkoly, jaké mají návyky, jak se prezentují na hřišti.

Láká mladé hráče ze Slovácka zahraničí? Je dobře, že někteří talenti již v mladém věku odcházejí do ciziny?Někteří kluci ze Slovácka dlouho jezdili po různých stážích, zkoušeli to jinde. Hodně toho objel třeba Filip Vecheta. Nyní se to už moc neděje. Co mám možnost mluvit s některými kluky, co brzy odešli do zahraničí, nemohou si vynachválit podmínky, které jsou častokrát nesrovnatelné. Na mysli mám počet tréninkových hřišť, celou infrastrukturu klubu, která je v zahraničí na daleko větší úrovni. Na druhé straně kluci, co se vracejí z Německa, Itálie a dalších zemí zpět do české ligy, nejsou nijak výjimeční. Teď je otázka, zda by třeba Heidenreich, Svoboda či Penner byli lepšími fotbalisty, kdyby zůstali doma. Je to na větší diskuzi, názorů je hodně. Osobně si ale nevybavuji moc hráčů, kteří by se v zahraničí uplatnili tak, jak se to podařilo třeba Plašilovi. Moc podobných fotbalistů neznám.

Vy jste v minulosti dlouho vedl i ženy. Mají třeba větší ambice než dřív?

Podle mě se kvalita české ženské ligy o moc nezvedla, spíš zůstala stejná, ale rozhodně vidím zlepšení v marketingu a propagaci. Vnímám to i u nás na Slovácku, kde mají holky profesionální smlouvy, kdežto předtím hrály zadarmo. Samozřejmě neznám výši smluv, ale aspoň se jim poryjí náklady, trošku si přilepší. Samozřejmě nazývat to profesionalismem asi ještě nejde. Ale hrávají na hlavním stadionu, což může říct málokdo. Vedení Slovácka jim vytvořilo slušné podmínky, samozřejmě ve Spartě nebo Slavii jsou na tom pořád mnohem lépe. Ale už i děvčata ze Slovácka se dokáží prosadit a odejdou třeba do zahraničí. Dobrým příkladem je Kamila Dubcová. Také některá děvčata ze Slovenska, které tady byly, působí v cizině. Věřím, že v brzké době i další hráčky odejdou ze Slovácka do kvalitnější ligy. Všem jim to přeji.