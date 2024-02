„Pokud mančaft vydrží pohromadě, přijdou šikovní dorostenci, může do dvou let hrát I. A třídu. Nyní se ale nikam nehrneme, nic nehrotíme. Je jasné, že chceme zůstat nahoře, ale postup není naší prioritou. Pro nás je zásadní stabilizace kádru, systém hry. Chceme dobře potrénovat a uvidíme, na co to bude na jaře stačit,“ přidává.

Přípravný fotbal -

1. FC POLEŠOVICE – SK TLUMAČOV 5:5 (2:2)

Branky: Crla 2, F. Lapčík 2, Měšťánek – Zapletal 2, Kříž, Klíma, Štefka J.

Polešovicím se začíná vyplácet práce s mládeží. Funguje hlavně dorost, do mužů v létě přechází devět hráčů, většina z nich nemusí být mezi dospělými pouze do počtu.

„Jsou tam šikovní kluci. Někteří za nás hrají už teď,“ upozorňuje Křiva.

Tým táhnou mazáci Machal, Crla, Kaspřák a Náplava, po boku matadorů ale rostou a zlepšují se Měšťánek s Jaškem či jiní odchovanci.

Všichni v Polešovicích zůstávají, nikdo z nich neodchází. Také ex-ligista Kaspřák slíbil, že sezonu dokončí a do léta vydrží.

Polešovičtí fotbalisté zatím odehráli jediný přípravný zápas. O víkendu na umělé trávě na Baťově remizovali s Tlumačovem 5:5. Celek z Uherskohradišťska nezvládl závěr přestřelky, v posledních pěti minutách inkasoval dvě branky a přišel o vedení 5:3.

„Byl to vynikající zápas. Kluci to herně zvládli velice dobře. Zasloužili jsme si vyhrát, protože jsme si vytvořili více vyložených šancí, ale bohužel jsme neměli brankáře, takže chytal pokladník Ondřej Svoboda,“ říká Křiva.

Divoký výsledek však neřeší, spokojený byl s přístupem i předvedenou hrou.

„Kluci hráli směrem dopředu velice dobře, byli nebezpeční. Prostor dostali i čtyři dorostenci, kteří se jeví velice dobře. Také Tlumačov ale ukázal svoji kvalitu, bylo to oboustranně svižné a zajímavé střetnutí,“ hodnotí zkušený kouč.

Premiéru v polešovickém dresu si odbyl Lahodný, poprvé po návratu z Vážan hrál i Ondřej Stašek, který je zpátky doma a znovu nastupuje po boku bratra Jakuba.

„Je to výborný, běhavý záložník, šikovný na balonu. Ví, co s míčem, u fotbalu přemýšlí,“ chválí navrátilce Křiva.

Hodně si slibuje i od Lahodného. „Ukázal, že bude pro nás posilou,“ těší kouče.

Fotbalisté Polešovic mají nyní před sebou soustředění v Osvětimanech, kde se budou připravovat od čtvrtka do neděle. „Něco poběháme, potrénujeme. Připravené mám kruhové tréninky, různá cvičení. Už se těším.“ usmívá se.

Čtvrtý tým tabulky začal s přípravou poslední týden v lednu. Schází se dvakrát týdně. Kromě umělé trávy v Buchlovicích využíval i halu v Moravském Písku.

Polešovice před startem druhé poloviny sezony sehrají ještě dva zápasy. V neděli 10. března se na Baťově utkají s Březnicí, v generálce pak vyzvou Nedakonice.

Do jara vstoupí duelem v Ostrožské Nové Vsi.