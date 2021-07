Polešovice slaví 90 let fotbalu, popřát přijede i Švancara s Mercedes týmem

Dárek v podobě postupu do vyšší třídy dostali již v předstihu, nyní si mohou oslavy významného klubového jubilea užít naplno. Fotbalisté Polešovic, kteří si v letošní sezoně zahrají krajskou I. B třídu skupinu C, si v sobotu připomínají výročí devadesáti let od založení oddílu.

Fotbalisté Polešovic o víkendu slaví výročí devadesáti let od založení klubu. | Foto: 1. FC Polešovice

Na Loučkách se představí nejen domácí hráči všech věkových kategorií, ale popřát přijede i někdejší útočník Slovácka, Zbrojovky či pražské Slavie Petr Švancara se svým Mercedes týmem. „Věřím, že si všichni oslavy užijeme,“ přeje si předseda polešovického klubu Tomáš Bartošík. Sobotní program ve třináct hodin odstartují přípravky, pak přijdou na řadu staří páni, kteří v exhibičním utkání vyzvou právě Švancarův Mercedes tým. Po autogramiádě se na hřiště dostanou žáci, sobotní oslavy zakončí utkání domácího prvního mužstva s Moravským Pískem. Klub pak společně s funkcionáři OFS Uherské Hradiště ocení i bývalé hráče a funkcionáře, kteří se zasloužili o rozvoj kopané v obci. Podívejte se: turnaj ve Starém Městě opanoval Zlechov, Topolná se omluvila Přečíst článek › Polešovští studenti založili sportovní klub v roce 1931. Předsedou byl obvodní lékař Karel Procházka. Hřiště povolila obec na obecních loukách, na pastvisku, kde se pásal dobytek. Klubovna byla v hostinci Jana Janíka na Salajce. Počátky činnosti klubu byly velmi těžké. „Vůbec první oficiální utkání se hrálo v Ostrožské Nové Vsi a naši prohráli 5:0,“ informuje Bartošík. V roce 1942 opět mladí polešovičtí studenti obnovili činnost sportovního klubu, zvláště proto, že tělovýchovná jednota Sokol a její sportovní a výchovnou činnost protektorátní úřady zakázaly. Předsedou klubu se stal Antonín Míša – poštovní úředník. Program fotbalových oslav

v Polešovicích

13.00 – slavnostní zahájení

13.10 – utkání přípravky

13.40 – ocenění bývalých hráčů a funkcionářů

14.00 – staří páni 1. FC Polešovice - Mercedes tým Petra Švancary

15.30 – studio Cigi Caga TV, host Petr Švancara, autogramiáda

16.00 – utkání žáků

17.00 – utkání mužů 1. FC Polešovice – FC Moravský Písek

Při slavnostním zahájením a otevření hřiště opět na polešovických loukách byl přítomen i brankář František Plánička, internacionál národního mužstva a Slávie Praha. Pro široké okolí to byla velká slavnost. Na Pláničku se došlo podívat přes 3500 diváků!! Od roku 1943 se začalo budovat nové hřiště Na loučkách, které poskytl pozemek obecní úřad. I když byla válka, fotbal se stále hrál. Od poloviny 50. let se mění fotbalové tváře i jména hráčů. Začátkem 70. let se tehdejší výbor rozhodl o rekonstrukci hrací plochy a okolí. Velkou zásluhu na modernizaci hřiště mělo JZD Polešovice, které vydatně pomohlo svou technikou. Největšího úspěchu klub dosáhl v letech 1994 až 1997, kdy čtyřikrát za sebou slavil postup do vyšší soutěže. 1. FC Polešovice se tak z okresního přeboru dostaly až do divize. V ní tým vedený známým trenérem Samsonkem vydržel jen tři sezony, i tak se ale na úspěšnou áru i po letech vzpomíná.