Pro předplatitele

Libor Kopl dnes 20:29

V Polešovicích dál pokračují s omlazováním kádru, zapracováváním šikovných dorostenců. Mezi muže jich po minulé sezoně vyšlo hned šest. Většina z nich by se mohla prát o základní sestavu, být platnými členy kádru účastníka krajské I. B třídy skupiny C, který skončil v minulé sezoně na šestém místě a tuto pozici by rád obsadil i v nadcházejícím ročníku.