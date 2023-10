Trefa Radka Uherka z 34. minuty rozhodla sobotní dopolední hodový duel 10. kola v Polešovicích, kde domácí tým zdolal Malenovice 1:0 a v tabulce krajské I. B třídy skupiny C se bodově dotáhl na druhou Topolnou i vedoucí Ořechov. Hosté ze Zlína jsou sedmí.

Mladí fanoušci Polešovic při derby s Ořechovem | Video: Libor Kopl

Polešovice zvládly hodový duel i bez pěti hráčů základní sestavy. Bez Kaspřáka, Náplavy, Ficka či Machaly se ale na tři body pořádně nadřely.

Domácí zachránil Uherek, jenž se trefil po akci Měšťánka a Crly.

„Na to, v jaké jsme hráli sestavě, tak to kluci zvládli výborně. Nyní mohou jít hodovat a užívat si každoroční veselí. Za přístup i výkon chválím celý mančaft," prohlásil trenér Polešovic Josef Křiva.

I. B třída sk. C, 10. kolo -

1. FC POLEŠOVICE - FC MALENOVICE 1:0 (1:0)

Branka: 34. Radek Uherek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 53.

Malenovice těsná porážka mrzela. „Minimálně na bod jsme měli. Bohužel nemáme žádný, ale takový je sport," povzdechl si hostující kouč Leoš Válek, jenž na Slovácku kromě dlouhodobých marodů Ezra s Novákem postrádal také Lhotského, Kovalenka a Kostku. „Ti, co hráli, je ale zastoupili slušně," uvedl Válek.

V sestavě Polešovic se objevil Jan Vaculík. Navrátilec z Ameriky vydržel na trávníku téměř osmdesát minut, celku z Uherskohradišťska pomohl k další výhře.

Slabší návštěva nic převratného neviděla. „První poločas byl oboustranně zajímavý a vyrovnaný, ale bez nějakých extra velkých šancí," říká Křiva. „Oba gólmani pochytali několik těžkých střel. My jsme tam měli tři nebo čtyři slušné pokusy," pokračuje.

Domácí skórovali pouze z jedné akce. Do vedení šli ve 34. minutě, kdy si Měšťánek narazil míč s Crlou, obešel tři hráče, balon předložil do uličky Uherkovi, jenž obešel gólmana a střelou do prázdné brány zápas rozhodl.

„Zápas byl vyrovnaný. My jsme v prvním poločase udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal a šel do vedení. My jsme tam měli pouze nějaké střely, které domácí gólman pochytal," hodnotil Válek.

Traplice v hodovém duelu remizovaly s Topolnou. Góly padly v první půli

Hosté na tom ve druhé půli byli lépe herně i fyzicky, posledních dvacet minut se hrálo víceméně na jednu bránu. Polešovice ale bojovaly, všechny střely zblokovaly.

„Dokud jsme měli síly, tak jsme byli nebezpeční a hrozili. Malenovice ale hrály taky dobře. V posledních patnácti minutách nás válcovali. Kluci však bojovali, skákali do střel, odvraceli centry. Nakonec jsme to uskákali, vyválčili," pronesl Křiva.

Jeho tým si ve druhé půli vytvořil jednu velkou šanci na pojištění výsledku. Uherek ovšem po Crlově centru mířil ze tří kroků těsně vedle.

Malenovice v závěru sahaly po vyrovnání, závěrečný nápor ale žádnou branku nepřinesl. Čtvrt hodiny před koncem hlavičkoval Menša, ale ani on neuspěl.

„Nám se v zakončení nedařilo, nebyli jsme přesní ani důrazní. Polešovice se zatáhly, hrozily jenom z ojedinělých brejků. My jsme na konci stáhli sestavu na tři obránce, hráli na čtyři útočníky, ale ani to nám nepomohlo," uvedl zklamaně Válek.

Jinak duel hodnotil pozitivně. „Na to, že v Polešovicích byly hody, tak to byl poklidný zápas. Oba týmy měly nějaké absence, ale vypořádaly se s tím poměrně slušně," dodal.