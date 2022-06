"Jsem velmi potěšen, že se opět setkáváme na tradičním turnaji fotbalových nadějí. Zatímco naposledy jsme na turnaji přivítali sedm týmů, letos jich máme rekordních deset, což je velmi pozitivní zjištění. Chtěl bych vám popřát co nejlepší fotbalový zážitek a protože vyhrát může jen jeden, věřím, že všechny zápasy proběhnou v duchu fair play a pohár pro vítěze získá ten nejlepší tým. Pro mě jste však vítězové všichni už tím, že se našeho turnaje účastníte," uvedl při zahájení Petr Vrána, místostarosta královského města Uherský Brod.

"V kategorii mladších přípravek máme dostatek malých fotbalistů, takže jsme se rozhodli hráče rozdělit do dvou týmů. Pomyslné áčko tvořily děti do 9 let, v druhém týmu jsme dali příležitost hráčům do 8 let. Tento model se nám osvědčil," poznamenal Petr Nevařil, trenér mladší přípravky ČSK Uherský Brod. "I když v této kategorii nejde primárně o výsledky, na všech týmech bylo vidět, jak moc chtějí uspět. Soutěživost byla patrná od první minuty turnaje," dodal Nevařil.

"Jezdíme po turnajích pravidelně. A tento byl perfektně zorganizovaný. Zápasy řídili delegovaní rozhodčí, což přispělo k hladkému průběhu. Každý hráč obdržel diplom bez ohledu na umístění. Pořadatel nezapomněl ani na stravu pro hráče. Takže za mě super turnaj. Příští rok přijedeme určitě znovu," uvedl Lukáš Fojtů, trenér FC TVD Slavičín, jehož tým si na turnaji odbyl premiéru.

Výsledkový servis:

Skupina A: FC TVD Slavičín - Sokol Újezdec-Těšov 3:1, Spartak Hluk - Sokol Prakšice-Pašovice 0:4, ČSK Uherský Brod U9 - FC TVD Slavičín 3:1, Sokol Újezdec-Těšov - Spartak Hluk 3:0, Spartak Hluk - ČSK Uherský Brod U9 2:5, Sokol Prakšice-Pašovice - Sokol Újezdec-Těšov 1:2, FC TVD Slavičín - Spartak Hluk 4:1, ČSK Uherský Brod U9 - Sokol Prakšice-Pašovice 3:2, Sokol Prakšice-Pašovice - FC TVD Slavičín 2:1, Sokol Újezdec-Těšov - ČSK Uherský Brod U9 1:5.

Pořadí - skupina A: 1. ČSK Uherský Brod U9 - 12 bodů (16:6), 2. Slavičín - 6 bodů (9:7), 3. Prakšice - 6 bodů (9:6), 4. Újezdec - 6 bodů (7:9), 5. Hluk - 0 bodů (3:16).

Poznámka: o pořadí na 2.-4. místě rozhodla minitabulka ze vzájemných zápasů.

Skupina B: SK Slovácká Viktoria Bojkovice - Orel Uherský Brod 0:0, TJ Šumice - Sokol Hradčovice 0:4, ČSK Uherský Brod U8 - SK Slovácká Viktoria Bojkovice 1:1, Orel Uherský Brod - TJ Šumice 0:0, TJ Šumice - ČSK Uherský Brod U8 2:1, Sokol Hradčovice - Orel Uherský Brod 1:1, SK Slovácká Viktoria Bojkovice - TJ Šumice 2:2, ČSK Uherský Brod U8 - Sokol Hradčovice 0:0, Sokol Hradčovice - SK Slovácká Viktoria Bojkovice 3:1, Orel Uherský Brod - ČSK Uherský Brod U8 2:0.

Pořadí - skupina B: 1. Hradčovice - 8 bodů (8:2), 2. Orel Uherský Brod - 6 bodů (3:1), 3. TJ Šumice - 5 bodů (4:7), 4. Bojkovice - 3 body (4:6), 5. ČSK Uherský Brod U8 - 2 body (2:5).

Zápasy o umístění

zápas o 9.-10. místo: Spartak Hluk - ČSK Uherský Brod U8 1:3

zápas o 7.-8. místo: Sokol Újezdec-Těšov - SK Slovácká Viktoria Bojkovice 2:1

zápas o 5.-6. místo: Sokol Prakšice-Pašovice - TJ Šumice 2:1

zápas o 3.-4. místo: FC TVD Slavičín - Orel Uherský Brod 1:1 na pokutové kopy 2:3

Finále: ČSK Uherský Brod U9 - Sokol Hradčovice 2:0

Konečné pořadí:

1. ČSK Uherský Brod U9 (nejlepší hráč Viktor Šuranský)

2. Sokol Hradčovice (nejlepší hráč Adam Bičan)

3. Orel Uherský Brod (nejlepší hráč Tobiáš Přikryl)

4. FC TVD Slavičín (nejlepší hráč Ondřej Hrabina)

5. Sokol Prakšice-Pašovice (nejlepší hráč Šimon Greguš)

6. TJ Šumice (nejlepší hráč Ondřej Slačálek)

7. Sokol Újezdec-Těšov (nejlepší hráč Ondřej Kratěna)

8. SK Slovácká Viktoria Bojkovice (nejlepší hráč Gaffar Karaman)

9. ČSK Uherský Brod U8 (nejlepší hráč Adam Hanák)

10. Spartak Hluk (nejlepší hráč Marek Dacík)

Autor: Petr Zpěvák, ČSK Uherský Brod