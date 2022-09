I. B třída sk. C, 6. kolo -

SK ZLECHOV – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:0 (0:0)

Branka: 79. Lukáš Kedra. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

Tím ale výčet dobrých zpráv skončil. „Naopak velkým negativem bylo naše střelecké trápení. Na soupeřovu branku jsme vyslali 24 střel, z toho ale dali jediný gól, což je špatné. Střelecká produktivita je mizerná, na to se musíme zaměřit. Bohužel na jeden gól opravdu potřebujeme strašně moc šancí, což se mi vůbec nelíbí. Hosté naopak na naši branku vystřelili pouze sedmkrát,“ poukazuje na statistiky Cigoš.

Jeho tým se na další výhru pořádně nadřel, byť hosté dorazili do Zlechova výrazně oslabení a neměli klást až tak velký odpor.

„V prvním poločase jsme se snažili soupeře zavřít na jeho polovině, dostat jej pod tlak, což se nám celkem dařilo, ale kýžený efekt v podobě gólu nepřicházel,“ uvedl Cigoš.

Domácí i po změně stran chtěli na hosty vletěl. Divákům ukázat, že si šňůru bez porážky zaslouží. „Bohužel jsme začali hrát profesorský fotbal, který vyloženě nesnáším. Chyběla nám šťáva, větší přesnost, důraz. Naši herní převahu jsme bohužel nebyli schopní prodat v zakončení. Nakonec jsme jediný gól dali až v závěru,“ prohlásil Cigoš.

Zlechov vysvobodil až Kedra, který v 79. minutě překonal výtečného gólmana Bočka a zajistil favoritovi povinnou výhru.

Hosté, kterým kromě kanonýra Martina Zálešáka, který je na odchodu z klubu, scházeli také Beníček, Doruška a Štefánek, na půdě okresního rivala vyloženě nepropadli, směrem dopředu ale příliš nebezpeční.

V první půli dvakrát zahrozil Kreisl, do pořádné šance se ale Novovešťané nedostali.

„První poločas byl oboustranně hodně nepřesný a neurovnaný. Čekal jsem ale, že rozdíl mezi týmy bude daleko markantnější. Na to, v jaké sestavě jsme hráli, tak to nebylo úplně špatné. Dokonce jsme tam měli nějaké náznaky šancí, to ale domácí v první půli taky, takže to vypadalo celkem vyrovnaně,“ hodnotil duel hostující trenér Martin Voráč.

Jeho týmu ale po změně stran došel dech, od šedesáté minuty se jenom bránil. „Soupeř nás přikoval k vápnu a my byli neustále pod tlakem. Dělali jsme chyby, což vyústilo v gól, který sice zaváněl ofsajdem, ale nebyl odmávaný,“ posteskl si Voráč.

Na rozhodčí se však nevymlouval. „Protože domácí mohli dát daleko víc branek a jejich vítězství bylo zcela zasloužené. My jsme si ve druhé půli nevytvořili žádnou šanci,“ dodal kouč Ostrožské Nové Vsi.