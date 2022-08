I. B třída sk. C, 2. kolo -

TJ ZDOUNKY – TJ TOPOLNÁ 4:0 (3:0). Branky: 7. Jan Andrýsek, 22. Jaroslav Jergl, 37. Petr Mozga, 77. Yevhenii Bondarenko. Rozhodčí: Toman. Diváci: 70.

„Přišel jsem se podívat na kluky, se kterými pravidelně trénuji. Ti mě požádali, zda bych si nešel stoupnout na lavičku, ať někdo řídí střídání a koriguje je. Souhlasil jsem, i když sestavu skládal trenér Bíbr, já jsem řešil jenom střídání a nějaké taktické pokyny,“ vysvětloval po zápase Havránek.

Triumf nad Topolnou vyjde dvaačtyřicetiletého borce pořádně draho. Hráče po úvodním nezdaru se Lhotou ale příliš motivovat a hecovat nemusel. Domácí fotbalisté dobře věděli, o co jde.

„Jelikož nám předcházející zápas nevyšel, museli jsme bodovat,“ věděl Havránek. „Kluci hlavně v prvním poločase do toho dali vše. Bojovali, proměnili šance,“ pochvaloval si.

Zdounky do utkání vlétly a už v prvním poločase duel třemi brankami rozhodly.

Skóre otevřel v 7. minutě střelou pod břevno Andrýsek, druhý gól přidal Jergl, jehož tečovaná rána skončila v šibenici.

Domácí protivníka přehrávali, měli i další šance. Syručka ale hned v úvodu zakončoval zblízka nad a vzápětí po kličce soupeři pálil mimo.

Po rohovém kopu se prosadil až kapitán Mozga. Hosté sice reklamovali útočný faul na brankáře Mikela, podle rozhodčích ale k prohřešku nedošlo, a tak se šlo o poločase do kabin za rozhodnutého stavu 3:0.

„Hlavně s prvním poločasem, který byl nejhorší pod mým vedením, jsem byl velmi nespokojený. Na polovinu soupeře jsme se nějakou kombinací poprvé dostali ve třicáté minutě. Jinak Zdounky byly v první půli o třídu lepší, zaslouženě vedly,“ uznal sportovně kouč Topolné Ondřej Hoferek.

Jeho tým se sice po přestávce zlepšil, na zvrat ale v žádném případě neměl. Víc šancí i ve druhém poločase měly Zdounky. V zakončení selhal Kyrz, krajní bek Pektor zase mířil do boční sítě.

Dvě tutovky zazdil Yevhenii Bondarenko. Ukrajinský mladík se gólu dočkal až v 80. minutě, kdy upravil na konečných 4:0. „Zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou. Hosté si až na jednu šanci nic nevypracovali,“ uvedl Havránek.

Topolná byla nejblíže gólu v 64. minutě, kdy zkušený Jaroslav Hoferek mířil ve vyložené pozic nad.

„Po změně stran se už hra trochu vyrovnala, ale bylo to tím, že soupeř hrál to, co potřeboval. Domácí přidali čtvrtou branku, měli další šance. Kdyby nás nepodržel gólman Kuba Mikel, tak jsme inkasovali další tři branky,“ ví Hoferek.

Mužstvo po špatném výkonu rozhodně nechválil, na absence se ale sympaticky nevymlouval. „Ve Slavkově jsme sice hráli v úplně jiné sestavě, ale kádr máme dost široký na to, abychom to zvládli lépe,“ prohlásil.

„Bohužel se nemůžeme sejít v nejsilnější sestavě. Snad to bude časem lepší. Porážku musíme hodit za hlavu. Čekají nás Malenovice, kde to bude velmi těžké,“ dodává trenér Topolné.