„Jsme rádi, že jsme utkání výsledkově zvládli. Kluci byli nadšení, výhru zaslouženě oslavili,“ uvedl trenér starších žáků Zlína Petr Zapletal mladší.

Jeho tým derby rozhodl na přelomu obou poločasů. Na konci první půle otevřel skóre Koňařík, který krátce po změně stran přidal druhou branku.

Zdroj: Jan Zahnaš

Mladíci ze Slovácka sice zvýšili úsilí, soupeře na konci střetnutí zatlačili, ale gólově se neprosadili. „V prvním poločase jsme měli herně navrch, po přestávce už nám trošku docházely síly. Soupeř nám v posledních patnácti minutách zatlačil, díky skvělému výkonu obrany jsme to ale zvládli,“ těší Zapletala.

Kouč Slovácka Tomáš Stýskal nedělal z porážky tragédii. „I když jsme byli fotbalovější, Zlí prostě vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně hostující kouč. „Domácí byli efektivnější, důraznější, běhavější,“ přidal.

Oba týmy si nic nedarovaly, zápas braly naprosto vážně. Derby se bere prestižně i mezi žáky. „Pro kluky je to takové specifické, protože nejen z kluky ze Slovácka, ale i Kroměříže se potkávají na různých výběrech. Znají se, fungují a kamarádí spolu, na druhé straně se i hecují. Emoce vždycky těch osmdesát minut na hřišti jsou. Radost z výhry je pak o trošičku větší než po jiném zápase,“ říká Zapletal.

MSŽL U 15, 11. kolo -

FC Fastav Zlín – 1. FC Slovácko 2:0 (1:0). Branky: 32. a 44. Jiří Koňařík. Rozhodčí: Ogrodník – Dobiáš, Štulíř. Žluté karty: Vaculík – Zemánek, Hanák. Diváci: 60.

S mladším kolegou souhlasí i Stýskal. „Kluci to vnímají, mezi sebou se znají,“ přitakává.

I když se krajští rivalové v žákovské lize drží v horní polovině tabulky, výsledky až tolik neřeší. „Určitě na nich nelpíme. Samozřejmě chceme vyhrávat, ale fotbal se spíš učíme. Pro mě je důležitý výkon. Chceme, aby kluci dál pracovali a posouvali se,“ uvedl Stýskal.

Podobně to má i Zapletal. „Jsem velmi rád, že zatím to celkem zvládáme. Po Kouba Cupu jsem byl trošičku skeptický. Kluci se ale každým zápasem zvedají, zlepšují. Věřím, že jim usnadníme přechod do dorostu a budou dál růst,“ přeje si zlínský mládežnický kouč.

Zatímco v kategorii U15 se z výhry radovali mladí ševci, derby čtrnáctiletých fotbalistů patřilo hostům z Uherského Hradiště, kteří po brankách Šimona Baláže zvítězili 2:1. Za Fastav vyrovnával Michal Hlava.