„V dalším domácím utkání nás čekala těžší zkouška než proti Uherskému Ostrohu a jsem velmi rád, že se nám utkání povedlo. Paradoxně nás nakopla brzká obdržená branka soupeře. Od té chvíle jsme byli lepším týmem. Kluci velmi hezky kombinovali a postupně se nám tak daří přenést do utkání to co trénujeme v tréninku a jak se chceme prezentovat,“ uvedl na klubovém webu trenér Napajedel Kryštof Saibert.