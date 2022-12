Hrálo se na tři na tři bez nějakého omezení. „Tuto akci pořádáme minimálně deset let, ale poslední dva roky nebyla kvůli pandemii koronaviru. Jsem rád, že jsme s k ní vrátili. Toto ještě není o fotbale, ale o radosti dětí,“ říká šéftrenér mládeže třetiligového Uherského Brodu a hlavní organizátor klání Zdeněk Šebesta.

Pro nejmenší chlapce a dívky z ČSK to byl jediný turnaj v roce 2022, kterého se zúčastnili.

„S malými dětmi nehrajeme žádné přátelské zápasy. Nejšikovnější z nich postupně posunujeme do přípravky, ale já zastávám názor, že takto malí kluci a holky nemohou hrát pravidelně. Zatím nevědí, o co jde. Nikdo nechce, aby na hřišti trávili všechen svůj volný čas. Pak se totiž stává, že v patnácti letech končí s tím, že je to nebaví,“ upozorňuje známý kouč.

Naděje Luhačovic na Mikulášském turnaji fotbalových školiček

Zdroj: Libor Kopl

Zájem o turnaj benjamínků byl obrovský. „Přihlásilo se mi patnáct družstev,“ tvrdí Šebesta.

Vybrat musel ale jenom osm týmů. Divákům se nakonec kromě domácího Uherského Brodu představily také naděje Javořiny, Luhačovic, Bojkovic, Újezdce, Pitína, Vlčnova a Kroměříže.

Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba byla osm minut. „Byla to krásná akce pro nejmenší fotbalisty,“ ocenil práci pořadatelů trenér Vlčnova Jakub Tománek.

Svěřence vedl společně s bývalým hokejistou Martinem Matějíčkem. Oba trenéři měli v sestavě i své syny. „Ve Vlčnově jsme udělali nábor, takže dětí máme docela dost. Navíc jsou šikovné, daří se jim,“ pochvaluje si Tománek.

Spokojený byl i trenér Luhačovic Tomáš Kocián. „Za mě to byla super akce pro začínající fotbalisty, kteří se poprvé setkají s balonem i zápasy. Je to pro mě taková odměna, finále tréninkového procesu,“ prohlásil dlouholetý stoper divizního Slavičína, který má v lázeňském městě na starosti přípravku.

Výbornými výkony se v Uherském Brodě prezentovaly také mladí fotbalisté Bojkovic.

Ani kouči Slovácké Viktorie Lubomíru Valterovi vůbec nevadilo, že se nepočítají góly ani výsledky. „Za mě je to perfektní. Emoce a zápal při zápasech u dětí nechyb, zato rodiče jsou více v klidu a neřeší výsledky či fauly,“ míní hlavní trenér přípravek a benjamínků trenér Bojkovic. „Je to nádherné zpestření předvánoční doby. Děti se prostě fotbal učí. Díky menšímu hřišti a mantinelům jsou u míče častěji a zlepšují se,“ pozoruje.

Naděje Bojkovic na Mikulášském turnaji fotbalových školiček

Zdroj: Libor Kopl

V Bojkovicích se o mládež dlouhodobě starají. I v prvním mužstvu nastupují téměř výhradně jenom odchovanci. „Pro děti si chodím až do školky,“ směje se Valter.

„Za posledních šest let jsem se do toho pořádně obuli. Děláme různé nábory, pořádáme sportovní dny, v létě kempy. V ročníku máme i pětadvacet dětí. Daří se nám, máme slušné výsledky. Třeba v kategorii U8 jsme v Planeo Cupu postoupili až do národního finále,“ připomíná Valter.

V sobotu se ale na vítězství nehrálo. Každý účastník obdržel balíček se sladkostmi a pamětní medaili. Slavnostního zakončení a předávání cen se zúčastnily také Mikuláš, čert a anděl. „Speciální poděkování patří Střední škole - Centru odborné přípravy technické Uherský Brod, za zhotovení medailí pomocí laseru,“ dodal Šebesta.