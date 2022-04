Pokud to takhle půjde dál, zapíše se Němčického parta do dějin nejen osvětimanského fotbalu. Hrající kouč týmu, kterému šéfu hradní kancléř Mynář, ale vítěznou sérii až tolik neprožívá, byť zní má vnitřně radost.

„Kluci to sledují, ale že bych z toho nespal, to vůbec ne,“ usmívá se někdejší ligový záložník Pavel Němčický. „Je ale nejenom zásluha hráčů, ale i celého vedení klubu. Všichni jsme tomu rádi a budeme se snažit, abychom sérii protáhli co nejdéle to půjde,“ říká.

I. A třída skupina B, 18. kolo -

TJ OSVĚTIMANY – TJ ŠUMICE 2:0 (1:0). Branky: 23. Jiří Perůtka, 64. Bronislav Rajsigl. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 150.

Osvětimany i letos těžko hledají přemožitele. Šumice nehrály špatně, ale na favorita neměly, byť mohly soupeře potrápit ještě víc.

„Jsem přesvědčený o tom, že i kdybychom třeba skóre srovnali, tak síla domácího týmu je tak obrovská, že by si s tím určitě poradili a nějaký gól nám ještě vstřelili,“ míní hostující kouč Martin Zicha. „Soupeř za stavu 2:0 držel míč, nechtěl nic pokazit. My jsme hrozili spíš ze standardních situací, ale utkání bylo v režii domácího týmu. Větší šanci porazit je bychom měli spíš doma, ale v tuhle chvíli jsou Osvětimany nad naše síly,“ ví dobře trenér Šumic.

Ty do Osvětiman dorazily s jasnou defenzivní taktikou. „Chtěli jsme bránit vlastní půlku,“ přiznává Zicha. „Spíš jsme se soustředili na obrannou fázi, na dobré posunování a zajišťování, což se nám celkem dařilo, ale i přesto si domácí vytvořili spoustu šancí, napálili tyčku, břevno,“ upozorňuje.

Hosty konstrukce branky dvakrát zachránila v první půli. Nejprve do břevna mířil mladík Horáček, pak jej z trestného kopu orazítkoval Šumulikovski, jehož výkon bedlivě sledovali i otec s bratrancem.

Vzácná návštěva ze Severní Makedonie jistě ocenila nádherný vedoucí gól jiného zkušeného středopolaře Perůtky, který po akci hrajícího kouče Němčického z osmnácti metrů parádně vymetl šibenici.

Šumice pořádně zahrozily až na konci první půle. Tomáš Ondřej ale v jasné šanci selhal a neuspěl ani dorážející Václav Ondřej.

Druhá půle byla poklidnější, bez výrazného vzruchu. Domácí v pohodě kráčeli za třemi body, které jim přinesla i druhá trefa mladíka Rajsigla po centru Tomaštíka z pravé strany.

Osvětimany měly i další velké šance, ale Bartošově vysunutí Čevelíka vychytal hostující gólman Hodulík a náhradník Kučera neuklidil vyražený balon do odkryté branky.

V závěru zase Čevelík po centru Groulíka zakončoval ve skluzu vedle a po chytře zahraném trestném kopu Šumulikoského neuspěl ani Němčický.

Šumice to sympaticky nezabalily, hrály až do konce. Duel mohly zdramatizovat, v zakončení se ovšem trápily. Kelíškovu šanci zmařil pozorný gólman Chvojka, jenž bravurně lapil i hlavičku střídajícího Andrlíka po rohu. V nastavení pak znovu selhal Kelíšek.

„Osvětimany vyhrály zaslouženě. Klidně mohly vyhrát i výraznějším rozdílem. Na druhé straně my jsme taky měli nějaké šance a mohli je potrápit ještě víc,“ uvedl Zicha.

Favorit vyloženě nezářil, ale splnil povinnost a opět vyhrál. „Dneska to bylo utrápené vítězství, ale myslím, že zcela zasloužené. Jsme za ně rádi. Pokaždé nejde, abychom dali čtyři, pět gólů a měli pohodu,“ ví dobře Němčický.

„Po většinu utkání jsme dobývali obranu soupeře. Na začátku jsme měli nějaké šance, nastřelili jsme dvě břevna. Pokud hostům nedáte dva nebo tři góly, pořád jsou zodpovědní a cítí šanci. Šumice byly houževnatý protivník. Dobře bránily, čekaly na brejky. Nám vpředu scházela větší kvalita,“ dodal Němčický.