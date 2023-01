Bývalý stoper Olomouce, Slavie, Teplic či Bohemians měl po zápase s domácími trenéry co rozebírat. „Za výhru jsme rádi, ale jinak hra byla spíše průměrná. Byly tam dobré věci i horší pasáže,“ uvedl kouč Slovácka Petr Vlachovský.

Nespokojený byl zase s koncovkou. „Musíme ji zlepšit,“ ví dobře.

Celek z Uherského Hradiště se proti Myjavě půlhodinu zastřeloval, góly začal střílet až na konci prví půle. Do vedení poslala Slovácka stoperka Ohlídalová, která se prosadila po rohovém kopu, vzápětí navýšily vedení domácího celku útočnice Žufánková s Poláškovou.

Přípravný fotbal žen -

1. FC SLOVÁCKO – SPARTAK MYJAVA 4:1 (3:0)

Branky: 34. Ohlídalová, 44. Žufánková, 45. Polášková, 90. Hlaváčová – 61. Kramlíková.

Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 50.

Slovácko: Růžičková – Trčková, Ohlídalová, Janků (46. Obadalová), Pěčková – Bláhová (46. Hlaváčová), Ferencová, Jonášová – Žufánková, Polášková, Bayerová (46. Střížová). Trenér: Vlachovský.

Moravanky mohly náskok po přestávce navýšit, ale Žufánková se Střížovu své šance neproměnily, a tak přišel na druhé straně trest, když Kramlíková snížila na 3:1.

Spartak po změně stran ožil, dokonce vstřelil druhý gól, který ale kvůli ofsajdu neplatil. Slovácko v závěru definitivně uklidnila čtvrtou brankou Hlaváčová.

„Šancí jsme si vypracovali zase dost, ale ve druhé půlce se nám rozpadla hra. Hráli jsme spíš na brejky, které však měly být dotaženější a přesnější. Myjava hrála vzadu na riziko, mohly jsme toho víc využít,“ míní Vlachovský.

„Když nám vyšla průniková přihrávka, zakončení nebylo přesné,“ přidává.

Na finální fázi Moravanky pracují delší dobu, není to věc zimní přípravy. „Holky se snaží, na tréninku jim to jde, ale v utkání pak zpanikaří. Možná je to i věc psychiky,“ přemítá Vlachovský.

Svěřenkyně ale v žádném případě nezatracuje. „Jsou to mladé hráčky, které potřebují čas a my jim věříme,“ říká.

Problémem Slovácka není ovšem pouze koncovka, ale i absence. Proti Myjavě chybělo domácím hned devět hráček z kádru. „Sešlo se nám to hlavně ve středu zálohy, kde nám z pěti hráček zůstala jedna zdravá,“ smutní Vlachovský.

Mimo hru jsou Bielikova, Janíková, Krejčířová i Američanka Bicknell, kterou čeká

artroskopie kolena. I další zranění jsou vážnějšího rázu. „Vypadá to, že s nimi nemůžeme počítat v řádu týdnů,“ tuší zkušený kouč.

Fit není Slovenka Morávková, Jelínková, Waltrová, Valášková ani Sedláčková. „Absencí je hodně, ale není potřeba to vidět černě,“ zůstává Vlachovský optimistou. Velmi dobře se jeví třeba mladinká Ferencová. Sedmnáctiletá slovenská naděje byla do žen přeřazena z juniorského týmu a patří k nejlepším.

„Kdybych měl dneska někoho vyzdvihnout, tak bych si vybral ji,“ přitakává Vlachovský.

Marodka ale způsobila odložení utkání o jeden den. Duel s Myjavou se totiž původně měl hrát už v neděli.

„Naším záměrem bylo odehrát o víkendu dva zápasy a rozložit síly na všechny hráčky, kterých jsme měli v sezoně dost. Bohužel k protočení dvou jedenáctek nedošlo,“ mrzí Vlachovského.

V pondělí večer nasadil pouze čtrnáct děvčat. „Jsme ale rádi, že nám soupeř vyšel vstříc a dal nám den pauzu, protože máme hodně hráček na marodce, ale zase šance dostávají juniorky. Proti Myjavě nastoupily čtyři,“ dodal Vlachovský.

Vedoucí tým první slovenské ligy, který stejně jako Slovácko absolvoval loni v létě předkolo Ligy Mistryň, do Kunovic s většinou opor, nezvládl ale závěr prvního poločasu a i přes zlepšený výkon po přestávce manko nedohnal.

„Pro nás to byl první zápas po dlouhé pauze, což se na výkonu projevilo. Soupeř byl rozehranější, rychlejší, lepší na balonu, prostě celkově měl navrch. Po přestávce už jsme se do toho více dostaly, hra se vyrovnala, ale domácí tým vyhrál zaslouženě. My máme na čem pracovat,“ uvedl trenérka Myjavy Iveta Neveďalová.

Fotbalistky Slovácka sehrají další zápas o víkendu v maďarském Györu.