„Bylo to super. Jsem na kluky strašně moc pyšný za to, co předvedli tuto sezonu. Táhli nejen devatenáctku za titulem, ale vypomáhali i mladšímu dorostu a áčku, ještě s okresní a krajskou reprezentací, ve které patřili ke stěžejním hráčům, skončili první a druzí. Kluci si opravdu zaslouží absolutorium,“ prohlásil šéftrenér mládeže Starého Města a hlavní kouč dorostu Roman Abrhám.