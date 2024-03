Devět branek padlo v nedělní generálce fotbalistů Vlčnova, kteří v domácím prostředí přestříleli Slovácko C 5:4 a výhrou se naladili na blížící se start jarní části I. B třídy skupiny C.

Fotbalisté Vlčnova (bílé dresy) v posledním přípravném zápase přestříleli Slovácko C 5:4. Foto: Josef Bahula | Foto: Deník/Libor Kopl

Nového trenéra Vlčnova Martina Lišku výhra potěšila, výsledek až tolik ale neřešil. „Pro nás to byl dobrý test před prvním mistrovským utkáním. Pozitivní bylo hlavně množství hráčů, které jsem měl k dispozici. Na střídačce jsme měl šest kluků, což ve Vlčnově nebylo zvykem. Každému z nich jsem chtěl dát co největší prostor. Kdyby to byla generálka, tak bych tolik nestřídal a až do konce nechal nejlepší sestavu,“ říká.

„Slovácko C mě překvapilo, hrálo dobře. V prvním poločase bylo možná v poli o něco lepší, ale branky jsme paradoxně stříleli my. Druhá půle už byla rozmělněná střídáním z obou stran. Soupeři jsme odskočili na 5:2, ale v závěru jsme dostali dva zbytečné góly, což bylo dáno právě prostřídáním, kterým jsem trošku rozbil obranu a soupeř toho využil,“ dodal Liška.

Hostům k úspěchu nestačila ani rychlá branka Radka Blažka v 5. minutě. Slovácko C totiž o vedení brzy přišlo, po prvním poločase prohrávalo 1:3.

Po změně stran sice výsledek zkorigovalo, Vlčnov ale odskočil na 5:2. Hosté porážku už pouze zmírnili.

Přípravný fotbal -

TJ VLČNOV – 1. FC SLOVÁCKO C 5:4 (3:1)

Branky: Hrbáček 2, Fibichr, Mikulec, Chovánek - Obdržálek 2, Blažek, David.

„Směrem dopředu je naše hra dobrá. Dáváme hodně gólů, ale taky jich moc dostáváme, což se mi samozřejmě nelíbí,“ říká trenér Slovácka C Roman Svoboda.

Jeho tým v zimní pauze limitují zranění, absence hráčů. „Každý zápas nastupujeme v jiné sestavě. Ještě se nestalo, abychom dva zápasy odehráli ve stejném složení. Kluci se pořád točí, obranná fáze nám hapruje. Dostáváme branky po standardních situacích, což se nesmí stávat,“ uvedl Svoboda.

Slovácku C i na konci zimní přípravy scházelo šest hráčů. Ve Vlčnově nebyli Mareček, Vašek, Balaštík, Kříž, Čech ani Perůtka.

Minimálně čtyři z nich by ale měli být při sobotní dopolední jarní premiéře s Nezdenicemi k dispozici. „Někdo je zraněný, jiný nemocný nebo v práci. Docházka po celou zimu je ale úměrná tomu, co hrajeme. V týmu máme školáky, kluky, co chodí na směny. Celkově to není nejhorší,“ dodává.

Vlčnov začíná na půdě vedoucí Topolné.