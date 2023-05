Série bez porážky skončila. Fotbalisté Vlčnova po čtyřech úspěšných duelech, ve kterých získali velmi slušných deset bodů, narazili. Svěřenci trenéra Václava Činčaly doma ve 23. kole krajské I. B třídy skupiny C prohráli s Prakšicemi 1:3 a v tabulce zůstali osmí.

Fotbalisté Vlčnova prohráli s Prakšicemi 1:3 | Video: Mojmír Zapletal

Výhru hostů brankami zařídili Michal Vlček, Jakub Dynka a Helísek, za domácí se z penalty prosadil v úvodu druhé půle David Sagula, který druhý pokutový kop po změně stran neprosadil.

„Porážka je zcela zasloužená. Po minulých povedených zápasech jsme si mysleli, že to uhrajeme jenom fotbalovostí, ale nedali jsme do toho všechno. Hosté byli od začátku lepší, za výhrou šli víc,“ uvedl trenér Vlčnova Václav Činčala.

I. B třída sk. C, 23. kolo -

TJ VLČNOV – TJ SOKOL PRAKŠICE 1:3 (0:1)

Branky: 50. David Sagula z penalty - 34. Michal Vlček, 55. Jakub Dynka, 79. Matěj Helísek. Rozhodčí: Perutka. Diváci: 80.

Nedělní duel ovlivnila bouřka, která se přehnala na začátku střetnutí. Sudí Perutka hru i na pár minut kvůli bezpečnosti hráčů přerušil. „Celý první poločas pršelo, takže terén byl těžký. Oba týmy míče hodně nakopávaly dopředu, k vidění byla spousta soubojů. My jsme si vytvořili víc šancí a zaslouženě vedli,“ říká prakšický trenér Vladimír Polák.

Skóre otevřel ve 34. minutě Vlček. „Prakšice měly v sestavě hodně mladé, rychlé a šikovné fotbalisty, po prvním poločase zaslouženě vedly,“ uznal Činčala. „My jsme byli všude pozdě, nevyhráli jsme žádný souboj,“ přidal zklamaně.

Vlčnov sice hned v úvodu druhé půle výsledek Sagulou z penalty srovnal, ale domácí si vzápětí nepohlídali standardní situaci a Dynka po rohu vrátil hostům vedení.

„Pak jsme sice mohli vyrovnat, když rozhodčí odpískal druhou penaltu, Sagula ji ale kopl špatně a hostující brankář mu ji chytil. Soupeř pak v závěru přidal třetí branku a zápas definitivně rozhodl. My jsme si už moc šancí nevypracovali,“ prohlásil Činčala.

Triumf Prakšic završil v 79. minutě Helísek.

Nedělní duel nepoznamenalo jenom počasí, ale i absence na obou stranách. Domácím scházeli Matějíček, František Šobáň a Hrbáček. Pro zranění navíc musel střídat Kašpařík.

Ani soupeř ale nebyl kompletní. „Po minulém utkání se mi omluvilo pět hráčů, takže jsem musel kromě pěti dorostenců povolat i Lysoňka, který to bez jediného tréninku na stoperu zvládl a vzadu to podržel. Nakonec jsem musel jít na plac i já, ale to bylo spíš taktické střídání, abych nic nezkazil,“ říká s úsměvem Polák.

Mužstvo za výkon i přístup chválil. „Vítězství jsme šli naproti. Kluci to i v této okleštěné sestavě odmakali. V důležitém momentu nám pomohl i brankář Buráň, který soupeři za stavu 1:2 zneškodnil penaltu,“ dodal.

Fotbalisté Prakšic se pokusí venkovní triumf potvrdit v neděli doma proti Zlechovu, Vlčnov má o víkendu volno, neboť kvůli tradiční Jízdě králů utkání v Ořechov již předehrál.