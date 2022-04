„Spokojený jsem akorát se třemi body, výsledek se mi nelíbí. Ve skóre měl být vyšší rozdíl,“ míní trenér Hluku Jiří Vojtěšek.

I. A třída sk. B, 16. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – FC KUNOVICE 3:1 (2:0).

Branky: 12. a 52. Adam Zelinka, 37. Zdeněk Horák - 84. Pavel Kříž. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

Bývalý ligový obránce tři neproměněné penalty v jednom utkání v bohaté kariéře nezažil. V sobotu je viděl při zápase poprvé. „Hlavně Zelinka k tomu šel lajdácky. Tak se pokutové kopy nezahrávají,“ zlobil se na svěřence. „Gólman ji může chytit, ale ne když tam míč sotva doletí,“ kroutil hlavou. „Nevím, co měl Adam v té době v hlavě, ale podle mě je to výsledek toho, že si tam celý poločas povídá s hráči. Místo toho, aby završil hattrick, tak to zahodí,“ nechápe.

Domácí favorit závěrečnou půlhodinu opravdu pojal bohorovně. Takto nevypadá derby, jako spíš letní pouťáky.

Navýšit skóre mohli Zlínský, Sopůšek, Kukla i Zelinka, všichni odmítli. Vedle skončily i střely Šimoníka.

„Trošku jsem počítal s tím, že to bude takto vypadat, ale měli jsme se s tím vypořádat lépe,“ míní Vojtěšek. „První poločas byl odfláknutý, ve druhé půli už hra vypadala jinak. Měli jsme ale dát pět, šest nebo sedm gólů,“ přidává.

Hosty z Kunovic uchránil od většího přídělu brankář Abrahám. Zkušený hráč, který naposledy chytal soutěžní zápas před šesti lety, mezi třemi tyčemi zaskočil za nemocného Němčického. A byť v první půli dvakrát zaváhal, po přestávce se činil, dokonce zlikvidoval dvě penalty.

Podívejte se: Broďanům pomohla tyč i břevno. S Frýdkem doma hráli bez branek

„Před utkáním jsme řešili trable s gólmanem. Už jsem byl nachystaný, že půjdu do brány. Bohužel jsem se v pátek na tréninku zranil, takže jsem před utkáním oznámil Frantovi Abrhámovi, že bude chytat. Klobouk dolů před ním. Inkasované branky mu vyčítat nebudu. Už jsem mu to říkal v poločase. Pochytal další centry a šance soupeře,“ připomněl kunovický kouč Petr Chaloupka.

Jeho tým držel se soupeřem krok jenom v prvním poločase, v závěru už odpadl.

„Z naší strany to byl dobrý výkon jenom do šedesáté minuty. Soupeř si až za stavu 3:0 vypracoval tři gólové šance,“ uvedl Chaloupka.

Ten litoval především neubráněné rohové kopy, po kterých v úvodní části skórovali Zelinka s Horákem, a zahozenou penaltu Biháriho.

„My jsme si zápas prohráli standardními situacemi, které to rozhodly,“ má jasno kunovický kouč. „Kdyby navíc Radek dal penaltu, byl by to jiný zápas. Hluk by trošku znervózněl a my měli větší šanci na bodový úspěch,“ přemítá.

Hlučané, kterým citelně scházel zraněný kanonýr Martiš, se v úvodní části herně trápili. „V první půli jsme si ze hry nevytvořili vůbec nic. Kunovice celkem poctivě bránily a my jsme si pomohli dvěma standardními situacemi, které jsme využili. Výsledek 2:0 o přestávce ale neodpovídal,“ ví dobře Vojtěšek.

Jeho tým si tak pojistil druhou příčku, Kunovice dál zůstávají jedenácté.