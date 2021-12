„Vzhledem k tomu, že minulý rok jsme klání kvůli pandemii koronaviru museli úplně zrušit, jsme rádi, že se to letos podařilo dát alespoň ven. V hale to kvůli vládním nařízením nebylo možné. Do poslední chvíle jsme čekali na slovenské týmy. Nevěděli jsme, zda přijedou, nakonec to vyšlo,“ oddechl si sekretář ženského úseku ČSK Uherský Brod Petr Zpěvák.

Známý funkcionář a rozhodčí čekal větší zájem oddílů. „Šéf kubu Hamšík dokonce týmům vyšel vstříc v tom, že jsme zrušili startovné, každý dostal zadarmo oběd. Mělo to být lákadlo, aby oddílům odpadly náklady a navýšil se počet účastníků. Počet ale zůstal stejný,“ posteskl si Zpěvák.

Dosavadní výsledky: Trenčín - Uherský Brod 3:2, Uherský Brod - FC Engerau 1:2, Myjava ženy - Trenčín 4:1, FC Engerau - SK Líšeň dorostenky 3:1, Myjava dorostenky - Myjava ženy 0:4, SK Líšeň dorostenky - Myjava dorostenky 2:7, Myjava ženy - ČSK Uherský Brod 4:2, Trenčín - SK Líšeň dorostenky 3:0, Myjava dor. - FC Engerau 4:2.

Šest týmů se tak utká systémem každý s každým. Stejně jako ve třetí lize dorostenek na Moravě v poli hraje šest hráček plus brankářka, hrací doba je dvakrát pětadvacet minut.

„V sobotu každý tým absolvuje tři zápasy, v neděli odehraje zbývající dva duely,“ informuje Zpěvák. Celkem tak bude na dvou hřištích k vidění patnáct utkání.

Prvenství obhajují fotbalistky Myjavy. Přední slovenský tým i bez české futsalové reprezentantky Markéty Koplíkové zvládl všechny tři sobotní duely, naopak domácí Broďanky neudržely vedení s Trenčínem, kterému podlehly 2:3, následně neuspěly ani s bratislavským celkem FC Engerau.

Trenér Jan Gazdík i přesto svěřenkyně chválil. „Holky se snaží. Pro nás je to zajímavá konfrontace s týmy z vyšších soutěží,“ uvedl.

Slováckému celku citelně schází zraněná kapitánka Juana Jenny Chovancová, jinak si ale domácí děvčata vedou slušně. „I když je to pro holky venku vzhledem k počasí těžké, perou se s tím dobře. Za mě je to lepší v hale, kde by to pro děvčata bylo příjemnější,“ říká Gazdík.