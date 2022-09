Radost z výsledku však měli jenom domácí fandové. „Bylo to derby se vším všudy. V zápase jsme nastřelili tři tyčky, k výhře jsme měli blíž. Že jsme dali gól až v závěru, o to jsme šťastnější,“ uvedl trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Domácí kouč ale sympaticky ocenil i sílu soupeře. „Hosté hlavně v rychlé přechodové fázi měl svoji kvalitu,“ uznal Němčický.

Krajský přebor, 5. kolo -

TJ OSVĚTIMANY – SK BORŠICE 2:1 (1:1)

Branky: 26. Veliče Šumulikoski, 87. Jan Bartoš - 15. Lukáš Krsička. Rozhodčí: Dobiáš - Filgas, Havrlant. Diváci: 180.

V domácím dresu si zápasovou premiéru odbyli mladíci Adam Bartoš s Janem Růžičkou, oba přišli do Osvětiman ze Slovácka B. Posily nahradily v sestavě Perůtku s Tomaštíkem, chyběl i zraněný Mareš.

Boršice dorazily k rivalovi bez reprezentanta v plážovém fotbale Janíka a Březiny. I bez nich šly ale po čtvrt hodiny hry do vedení. Zelinkovu ránu po Ohnutkově vysunutí ještě gólman Chvojka vyrazil, pohotový Krsička ale dorazil míč do sítě.

Osvětimany se po direktu rychle otřepaly, začaly útočit, protivníka tlačit. Skřivana v šanci vychytal brankář Janečka, kterému při trestném kopu Šumulikoského pomohla tyč. Manažer ligového Slovácka se prosadil až ve 25. minutě, kdy se trefil hlavou po načechraném centru Adama Bartoše z levé strany.

Zdroj: Libor Kopl

Domácí mohli ještě do přestávky výsledek otočit, ale Čevelíkova střela skončila taky na tyči. „V prvním poločase jsme nehráli špatně, Boršice nám daly z první brejkové akce gól. Pak jsme drželi balon, soupeře převyšovali. Ve druhé půlce už jsme nebyli tak kvalitní na balonu, bylo to spíše nahoru a dolů, kdo z koho. Boršice neustále hrozily z brejků, takže jsme museli být neustále obezřetní,“ uvedl Němčický.

Kouč Boršic Pavel Kučera s úvodní částí ani přes slušný rozjezd příliš spokojený nebyl. „První půlka od nás nebyla tak dobrá. I proto bylo v kabině o přestávce trochu živěji, aby kluci pochopili, že bez nějaké bojovnosti a plnění pokynů to prostě nejde,“ říká.

Hostujícímu trenérovi vadilo víc věcí. „V první půlce jsme nedostupovali hráče soupeře, kterým jsme nechávali hodně prostoru. Taky jsme nevyřešili pár dobrých brejkových situací, při nich jsme volili špatnou přihrávku,“ káral svěřence.

Po změně stran se ale Boršičtí výrazně zlepšili. Začali soupeře dostupovat, byli nepříjemní a taky dovedli vyjet konstruktivně z obrany, dostat míč do stran. „Odkud jsme se tam dostávali, bohužel nám tam nic nespadlo,“ povzdechl si Kučera.

Boršice hrozily hlavně křídelníkem Zelinkou. Letní posila z Hluku se ale v derby neprosadila. V 51. minutě jej vychytal gólman Chvojka, následně mířil z dvacet metrů těsně vedle.

Osvětimany ve druhém poločase nebyly tak nebezpečné, přesto nakonec urvaly cennou výhru. Pokus Straňáka ještě skončil na tyči, ale Bartoš po zaváhání hostující defenzivy mířil přesně.

„Jsme zklamaní. Vzhledem průběhu zápasu a hlavně k výkonu ve druhé půli, kdy jsme byli o něco lepším týmem a vytvořili si víc brankových příležitostí, jsme minimálně na ten bod měli,“ myslí si Kučera.

Zdroj: Libor Kopl

O remízu ale fotbalisté Boršic přišli vlastní nepozorností. „Bohužel v závěru pravý záložník zaspal,“ uznal Kučera. „Nebyl v prostoru, kde měl být, čehož dva domácí hráči využili. Měli dostatek času na to, aby si vytvořili střeleckou příležitost a pro nás bohužel to Jenda Bartoš trefil pěkně za háčky. Ještě to šlo kolem hráče, takže brankář to viděl pozdě a už tam nedosáhl,“ dodal zklamaně.

Kučera stejně jako další aktéři derby nijak zvlášť neprožíval. Velm dobrý sudí Dobiáš nevytáhl ani jednu žlutou kartu, oba týmy na místy podmáčeném terénu nic nevypustily, ale hrálo se fér.