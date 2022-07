Druhou dvojici v rámci miniturnaje konaného v norském Trondheimu tvoří islandský Breidablik a domácí Rosenborg.

„Los nám určil celkem hratelnou skupinu,“ míní kouč. „Vyhnuly jsme se top týmům co byly v osudí. Mohli jsme dostat Real Madrid či Manchester City, zahrát si proti nim a v jejich tréninkovém centru by byl vážně skvělý zážitek, ale mluvíme o evropské špičce a postoupit přes tyto týmy je velmi obtížné,“ uvědomuje si.

Fotbalistky Slováka kvůli účasti ve slavné soutěži začnou domácí soutěž později. Stejně tomu ale bylo i loni.

Celek z Uherského Hradiště se na náročný začátek nové sezony pečlivě chystají. Přípravu zahájily v pondělí, kdy se poprvé sešly na hřišti v areálu Střední zemědělské školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Hráčky absolvují pět tréninků týdně. „Vždy v úterý dva, ve čtvrtek mají naopak děvčata volno,“ informuje rodák z Moravan u Kyjova.

Soustředění v plánu není. „Znamenalo by to pro nás další výdaje a my peníze raději investujeme jinak,“ říká Vlachovský.

K dispozici bude mít téměř stejný kádr jako jeho předchůdce Petr Bláha. Bolestivý je pouze odchod nejlepší střelkyně Michaely Dubcové za sestrou do Itálie. „Jejích patnáct gólů musíme nahradit,“ ví Vlachovský.

Zrovna v útoku ale mají ženy Slovácka mladé a perspektivní hráčky. „Věřím, že se prosadí více gólově než v minulé sezoně, potenciál na to rozhodně mají,“ je přesvědčený osmatřicetiletý kouč.

Jedinou novou tváří je zatím pouze šikovná juniorka Natálie Trčková, jinak žádné posily do Uherského Hradiště zatím nedorazily.

„Samozřejmě bych si přál, aby do týmu přišla nějaká top hráčka na úrovni reprezentace, ale bohužel se nám to zatím nepovedlo. Trošku deficit máme ve středu zálohy, kde máme čtyři hráčky na tři posty, což je dost málo, takže bychom si přáli jednu desítku, ofenzivní hráčku, ale když nebude, poradíme si sami. Holkám věřím,“ pronesl Vlachovský.

Mimo hru je dlouhodobě zraněná Andrea Hollá, kterou čeká operace kolena. S přípravnou začnou později účastnice mistrovství Evropy hráček do 19 let, který se konal ve Slezsku. „Dostaly několik dnů volna navíc, připojí se k nám později,“ upozorňuje Vlachovský.

S děvčaty mu bude pomáhat kondiční trenér Richard Vaďura. Navrátilec z Madridu, kde byl na studijním pobytu, rozšířil realizační tým fotbalistek Slovácka.

Ty v lize zase chtějí prohánět Slavii a Spartu. „Co si za poslední roky pamatuji, vždycky končíme třetí. Pokaždé máme velký náskok před čtvrtým týmem a bohužel i velkou ztrátu na druhý celek. Hráčky a vlastně všichni na Slovácku si přejí, aby se to změnilo tím pozitivním směrem, abychom zažili výraznější sezónu,“ uvedl Vlachovský.

Jeho tým bude bojovat hned na třech frontách. Kromě české nejvyšší ženské soutěže čeká děvčata ze Slovácka i mnohokrát skloňovaná Liga Mistryň a domácí pohár. „To jsou celkem tři soutěže a v každé je potřeba udělat výraznější výsledek než v uplynulé sezoně,“ cítí kouč.

„Hráčky máme dobré, ale musí pro úspěch dělat více a to nejen na hřišti, ale i mimo hřiště. Nesmí zůstat jen u slov, důležité budou činy. Každý kdo přijde na stadion, musí vidět, že hráčky jsou lepší, než byly. A náš týmový výkon je kvalitnější,“ dodává.