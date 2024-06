Konec nadějí. Fotbalisté Traplic se po roce loučí s I. B třídou a sestupují zpět do okresního přeboru, který loni vyhráli. V nejnižší krajské soutěži končí svěřenci trenéra Jaroslava Slavíka poslední, nepovedený ročník podtrhla domácí porážka 0:3 se třináctými Prakšicemi. Nedělní duel 25. kola si premiérovým hattrickem mezi muži podmanil hostující Pavel Šůstek.

Fotbalisté Traplic podlehli Prakšicím 0:3 | Video: Mojmír Zapletal

„Na držení míče byli lepší domácí, ale naštěstí pro nás většina jejich útočných akcí končila na našem vápně. Traplice si nic moc nevytvořily, žádné velké příležitosti neměly. My jsme vycházeli z pozorné obrany, chodili do brejků. Měli jsme tam spoustu brankových příležitostí, ve dvacáté minutě vedli 2:0. Za tohoto stavu se ale kluci uspokojili, přestali být aktivní. Domácí měli víc míč na kopačkách, my jsme však mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem. Kromě tří branek Šůstka jsme šli ještě třikrát sami brankáře,“ říká trenér Prakšic Vladimír Polák.

Okresní přebor, 25. kolo -

TJ TRAPLICE – TJ SOKOL PRAKŠICE 0:3 (0:2)

Branky: 7., 20. a 61. z penalty Pavel Šůstek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 150.

Hosté zápas, který se hrál v Jankovicích, rozhodli dvěma brankami v úvodních dvaceti minutách.

„Prakšice vstoupily do utkání daleko lépe. V úvodu střetnutí nás zatlačily a po dvou brejcích ve dvacáté minutě vedly 2:0. Soupeři jsme k brankám pomohli vlastními chybami,“ mrzí domácího trenéra Jaroslava Slavíka.

Jeho tým sice postupně hru vyrovnal, žádné velké šance si ale nevypracoval.

„Hosté dobře bránili, dál hrozili z rychlých protiútoků, ale další tutovky neměli. Nás mrzí, že rozhodčí ve 39. minutě nezapískal jasnou penaltu pro nás a faul ještě otočil. Mohli jsme do přestávky výsledek zkorigovat,“ smutní Slavík.

Šůstek má první hattrick. Studuje na Univerzitě obrany, není fanoušek úspěchu

Traplice i po změně stran útočily. Dobře věděly, že nemají co ztratit. „Do soupeře jsme bušili, oni dál hrozili z rychlých brejků. My jsme měli nějaké pološance po standardkách, na druhé straně nás několikrát podržel brankář Kutálek,“ popisuje Slavík.

Rozhodnutí přišlo po hodině hry, kdy nařízenou penaltu proměnil Šůstek a bylo vymalováno.

Po porážce 0:3 je jasné, že fotbalisté Traplic sestupují do okresního přeboru.

„Vědu z toho neděláme. Kluci si alespoň vyzkoušeli I. B třídu. Na podzim nás postihla obrovská marodka, některé týmy by to zabalily, soutěž by ani nedohrály. My jsme navíc v zimě nějaké kluky uvolnili do vyšších soutěží. Nyní se vracíme zpátky do okresu. Mančaft by měl zůstat téměř stejný. Z Jalubí by se mohl vrátit střelec David Blaha,“ říká Slavík.

I. B třída sk. C: Šůstek poslal Traplice zpět do okresu, Ořechov je až pátý

Naproti tomu okresní rival by měl v krajské soutěži zůstat. „Když zvládneme i poslední zápas, bez ohledu na další výsledky jsme zachránění,“ ví dobře Polák.

Jeho tým končí sezonu doma se Slavkovem, Traplice jedou do Zdounek.