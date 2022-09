„Jsme spokojení. Jsme rádi, že jsme vyhráli, protáhli sérii a že jsme potvrdili body z předcházejícího zápasu s Brumovem, protože nikdy není jednoduché vyhrát dva domácí duely po sobě. My jsme to ale zvládli,“ těší kouče Strání Vladimíra Stančíka.

Krajský přebor, 6. kolo -

FC STRÁNÍ – TJ FS NAPAJEDLA 3:0 (2:0)

Branky: 16. a 74. Erik Pecha, 42. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Kotačka - Zpěvák, Tureček. Diváci: 480.

Jeho parta nedala Napajedlům žádnou šanci. Pokud by domácí ve druhém poločase proměnili i další šance, rozdíl ve skóre mohl být daleko vyšší.

„I když soupeř podal dobrý výkon, nám svědčilo, že chtěl hrát fotbal. Možná jsme Napajedla trošku vytrestali, ale na to, že se hrálo dopoledne a na trošku těžším terénu, tak diváci viděli dobrý zápas. Tři body máme zaslouženě,“ míní Stančík.

Hosté na půdě favorita nic nevypustili. Snažili se, ale směrem dopředu příliš nebezpeční nebyli a po změně stran už na rozjetého protivníka nestačili ani fyzicky.

„Tento zápas nám ukázal, jak na tom po herní i kondiční stránce jsme. Řeknu to upřímně, trošičku nás to utkání vysvléklo do noha. Od začátku do konce jsme tahali za kratší konec,“ říká trenér Napajedel Zdeněk Horňák.

Fotbalista Strání Erik Pecha po zápase s Napajedly

Zdroj: Libor Kopl

Na úzký kádr ani zdravotní problémy se sympaticky vymlouvat nechtěl. „I když jsme v týdnu prodělali různé chřipkové epidemie a sužují nás zranění, silou jsme jsme odtrénovali. Jeden trénink jsme ale radši vynechali. Vypomohli jsme si i hráči z béčka, ale Strání má opravdu vynikající mančaft. Prohráli jsme zaslouženě,“ uznal sportovně Horňák.

Hosté nyní nejsou v pohodě. Hlavně středová osa se dává zdravotně dohromady. Fit není kapitán Dvořáček, problémy mají i další borci. „Nejsme na tom zdravotně tak dobře jako na začátku sezony,“ přiznává Horňák.

Strání od začátku na trávníku dominovalo. První tutovku ještě Miklovič spálil, když z pár kroků mířil po průniku Řiháka nad.

Favorita poslal do vedení Pecha. Slovenský křídelník propálil gólmana Napajedel Balážíka křížnou přízemní střelou.

Domácí dál kombinovali, útočili. Horňák pálil těsně vedle. Uklidňující druhý gól přidal až před přestávkou Miklovič. Slovenský forvard se prosadil ve 42. minutě po centru Pechy z levé strany.

Napajedla v první půli zahrozila jen výjimečně. Aktivní byl především Votava. Jeho ránu ale gólman Strání Čubík vyrazil na roh. Jiné možnosti hosté neměli.

Strání dominovalo i po změně stran. Dorážku Mikloviče po brejku odvrátil na tyč pohotovým zákrokem bek Juráň, další únik slovenského střelce zastavil gólman Balážik a dorážku Pechy zastavil obránce. Trestný kop Jahody zase skončil na tyči.

Napajedla dlouho odolávala, jejich odpor zlomil až v 73. minutě svým druhým gólem v zápase Pecha.

Výtečně hrající slovenský fotbalista mohl ve zbytku utkání přidat další góly, ale hlavou mířil nad a další dvě šance zneškodnil brankář Balážik.