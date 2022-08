Pohár hejtmana Zlínského kraje, 2. kolo:

TJ SOKOL SLAVKOV - FC STRÁNÍ 0:6 (0:2)

Branky: 50. a 53. Erik Pecha, 12. Jan Michalec vlastní, 16. Adam Řihák, 48. Michael Palík, 63. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Schnürmacher - Zpěvák, Večeřa. Diváci: 350.

Novému hostujícímu trenérovi Vladimíru Stančíkovi tak soutěžní premiéra na lavičce Strání vyšla parádně. „Zasloužená výhra. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, čemuž odpovídá i výsledek. S předvedenou hrou jsem byl spokojený, byli jsme dominantní, utkání měli pod kontrolou,“ pochvaloval si slovenský kouč.

Hosté po sestupu z divize poskládali velice dobrý mančaft. I když Strání scházeli Horňák, Spáčil a Macháčik, ukázalo téměř čtyřem stovkám fanoušků, že na Zelničkách se hraje jiná soutěž.

Poklidný úvod poznamenal vlastní gól Michalce. Nikým neatakovaný třicetiletý zadák za brankáře Kvasničku nešťastně poslal míč po centru Pechy z levé strany.

Vzápětí se parádně i za pomoci břevna trefil Řihák a bylo to 0:2.

Za tohoto stavu byli Slavkovští nejblíže vstřelené brance. Sládeček ale penaltu nařízenou za ruku neproměnil, posila z Kozojídek poslala balon vysoko nad.

„Možná gól soupeře gól nakopl, ale kvalita by se později stejně ukázala,“ zůstal v klidu Stančík.

Domácí, kterým scházeli Zimčík, Maštalíř a Kostelník, přišli o přestávce i o zraněného Sedláře, jenž si natáhl sval.

Slavkov nástup do druhé půle absolutně nezvládl, v osmi minutách inkasoval další tři branky a zbytek zápasu se dohrál jenom z povinnosti.

Domácí sice bojovali, snažili se až do konce, ale čestného úspěchu se nedočkali.

„Jelikož Strání stále považuji za divizní tým, rozdíl tří tříd se projevil,“ má jasno kouč Slavkova Miroslav Mančík. „My jsme chtěli hrát zezadu, poctivě bránit, bohužel jsme si dali hned v úvodu vlastní gól, který soupeře nakopl. Za stavu 0:2 jsme nedali penaltu, pak už to šlo s námi dolů. Výsledek je sice krutý, ale kluci odehráli to, na co měli,“ říká domácí trenér.

Z debaklu těžkou hlavu neměl. „Pro nás je důležitý příští domácí zápas s Topolnou. Toto pro nás byla jenom příprava,“ má jasno Mančík.

Zatímco fotbalisty Slavkova čeká další sezona v I. B třídě, sousední Strání se chystá na boje v krajském přeboru, kam sestoupilo z divize.

I když se na Zelničkách o návratu zatím nahlas nemluví, moc lepších týmů v soutěži zřejmě nebude. „Na hodnocení je příliš brzy. S kluky jsme spolu krátce, navíc nám pořád někteří hráči chybějí. Pracujeme na tom, abychom se nejen na první kolo nachystali a sezonu dobře odstartovali,“ dodává Stančík.

Strání se v dalším kole poháru postaví Dolní Němčí, které zvítězilo v Újezdci 1:0. Souboj rivalů z I. A třídy skupiny B rozhodl hned ve 4. minutě navrátilec Ondřejka.