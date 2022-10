„Ke vší úctě k soupeři jsme více bojovali s nerovným terénem než s domácími. Utkání jsme měli od začátku pevně v rukou. Sice jsme po hrubé chybě brankáře Nohy prohrávali, což se stává, ale byla jen otázka času, kdy dáme gól. Do poločasu se nám podařilo výsledek třemi brankami otočit a druhá půle byla jen otázkou skóre,“ zhodnotil duel kouč Jiskry Petr Sonntag.

I. B třída sk. C, 11. kolo

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – JISKRA STARÉ MĚSTO 1:8 (1:3)

Branky: 28. Radek Jelének - 38. z penalty, 63. a 70. Filip Štaubert, 29. a 45. Brázdil Vladimír, 64. a 68. Martin Petek, 71. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Eichner. Diváci: 72.

I když hostům ze Starého Města v Ostrožské Nové Vsi scházeli Smělík, který byl v práci, a také Komárek, jenž tančil na hodech, neměli borci ve žlutých dresech se soupeřem slitování, nemilosrdně jej vyřídili.

„Jsme spokojení s tím, jak jsme utkání zvládli. V posledních dvou zápasech jsme dali čtrnáct branek. Nyní potřebujeme zvládnout poslední dva podzimní zápasy, abychom dotáhli krásný podzim,“ uvedl Sonntag.

Zatímco fotbalisté Starého Města prožívají nádherné období, Novovešťané vyhlížejí zimní pauzu. Po odchodu kanonýra Zálešáka do sousedního Uherského Ostrohu se trápí, vpředu jsou neškodní.

I když snaha se hráčům upřít nedá, úzký kádr na soupeře nestačí a tabulkou se propadá. Starému Městu hráči Ostrožské Nové Vsi vzdorovali jen první půli. Po přestávce odpadli a jen plnili roli sparingpartnera.

„Výsledek bohužel odpovídá dění na trávníku. Hosté byli o dvě třídy lepší než my,“ uznal brankář Ostrožské Nové Vsi Aleš Boček.

„První půle byla od nás ještě celkem slušná. Dokud jsme mohli a stačili se soupeřem běhat, nebylo to úplně špatné, ale po čtvrtém inkasovaném gólu se naše hra sesypala. Hosté nám přidali další branky, z toho některé byly velmi krásné, a nakonec jasně zvítězili,“ přidal.

Domácím, kterým nescházel jenom trenér Voráč, ale i vyloučený Kreisl a zraněný Ťok, tak schytali nejhorší porážku letošní sezony.

„Staré Město je momentálně někde jinde než my, hrálo fakt dobře. Je to mančaft, který bude postupovat. My jsme naopak rádi, že nám pomohli dorostenci a sestavu dali vůbec dohromady,“ dodává Boček.

Na vedoucí gól domácího Jelénka rychle odpověděl dlouhán Brázdil, obrat pak z penalty završil faulovaný Štaubert.

Na 3:1 upravil krátce před přestávkou Brázdil a v tu chvíli nebylo co řešit. Rozjetí hosté po změně stran nasázeli oslabenému protivníkovi dalších pět branek a v pohodě dokráčeli k povinnému vítězství. Za týden Jiskra na Širůchu přivítá Lhotu.