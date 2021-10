Jako první tým v ženské lize vstřelily vedoucí Slavii gól, ale body favoritovi nesebraly. Fotbalistky Slovácka sice ve šlágru přežily penaltu a hned po přestávce šly dokonce krásnou trefou Morávkové do vedení, ale o náskok ve druhé půli přišly a nakonec v páteční předehrávce 9. kola podlehly Pražankám 1:2. Obrat hostujícímu týmu parádními střelami zařídily Šurnovská s Khýrovou.

Fotbalistky Slovácka (bílé dresy) se v předehrávce 9. kole první ženské ligy utkaly s vedoucí Slavií Praha. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Samozřejmě jsme smutní a zklamaní, že jsme to utkání nedotáhli, ale zase musím holky za předvedený výkon pochválit. Proti favoritovi jsme odehráli slušný zápas. Věděli jsme, co chceme hrát, taky se nám to dařilo. Rozhodly ale drobnosti, mezi které patří třeba autové vhazování, po kterém jsme dostali druhý gól. Špatně jsme přepnuli, zareagovali a byli potrestáni. Pokud se s tím naučíme pracovat, tak můžeme tyto těžké utkání, které jsou o jednom gólu a pár šancích, zvládat. Budeme se posouvat dál,“ věří trenér Slovácka Petr Bláha.