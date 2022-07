„Právě to jsme potřebovali. Chtěli jsme ho využít na křídle, aby dával centry do šestnáctky. Chlapi do toho ale musí chodit ještě víc. Na trénincích to musíme vypilovat,“ uvedl hráčův otec a trenér Slavkova Miroslav Mančík.

Krajský pohár, 1. kolo -

FK UHERSKÝ OSTROH – TJ SOKOL SLAVKOV 1:3 (1:1)

Branky: 38. Jiří Jurčeka - 30. Michal Machala, 54. Marek Husták, 85. Marek Mančík.

Rozhodčí: Toman – Rochovanský, Fridrich. Diváci: 55.

S výhrou i postupem byl spokojený, ke hře měl ale oprávněné výhrady.

„Pro nás to byl první zápas. Bylo to těžké. Chyběli nám oba střední záložníci. Maštalíř byl na dovolené, Chovanec přijel až v osmdesáté minutě. Jejich absence byly na naší hře znát,“ uznal Mančík.

Ve Slavkově došlo po minulé sezoně k velké obměně. V týmu skončilo pět hráčů, stejný počet nových fotbalistů přišlo. „Chvíli potrvá, než si to sedne,“ ví zkušený kouč.

Naopak v Uherském Ostrohu téměř k žádným změnám nedošlo. Nový je pouze brankář Václav Pěnčík. Rodák z Ostrožské Lhoty dříve nastupoval v sousední Ostrožské Nové Vsi, naposledy ale chytával za Boršice u Blatnice.

V Ostrohu nahradil Varouse, jenž se vrátil domů do Bojkovic. „Pokusíme se dotáhnout ještě nějaké posily, ale nevím, jestli to bude v možnostech klubu,“ říká trenér Roman Šálek.

Dlouholetá opora chtěla po minulé sezoně, ve které dovedl mužstvo k záchraně I. B třídy, s trénováním skončit, nakonec ale pokračuje dál. „Vedení klubu nesehnalo trenéra, tak mě přemluvilo a já to vzal zpátky,“ vysvětluje s úsměvem.

Pohárový duel se Slavkovem bral jako dobrou přípravu před startem mistrovské soutěže. „Byl to náš první zápas po měsíci. Nehráli jsme ale vůbec špatně. V prvním poločase jsme měli dokonce více střel než Slavkov. Nevyužili jsme šance,“ litoval. Na snaživé svěřence se ale ani po porážce nezlobil. „I v tom horku to odmakali. Momentálně je na tom Slavkov lépe než my, ale na to, že nemáme žádné posily a budeme hrát se stejným kádrem, tak to bylo slušné,“ míní.

Domácí dlouho drželi s ambiciózním okresním rivalem krok. Na vedoucí gól hostujícího Machaly, který se trefil ve 30. minutě, odpověděl ještě do přestávky nestárnoucí Jurčeka.

Ostrožané protivníka trápili i po změně stran. Slavkov přiblížil postupu urostlý forvard Husták, jenž se trefil hlavou po centru Mančíka. Navrátilec z Uherského Brodu pak v závěru přidal třetí gól a definitivně zlomil odpor bojovného soupeře.

Fotbalisté Slavkova se tak po výhře 3:1 těší na derby se Stráním. „Chtěli jsme vyhrát, abychom s ním po deseti letech utkali, což se nám splnilo,“ radoval se Mančík.

I když favoritem bude ex-divizní tým, Slavkovští předem zbraně neskládají. „Bude to derby, přijde spousta lidí. Chceme si s nimi zahrát,“ dodává.