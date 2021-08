„S výkonem spokojený nejsem, ale výhru samozřejmě beru,“ prohlásil domácí trenér Miroslav Mančík.

Jeho tým se na první výhru nové sezony pořádně nadřel. Slavkov výrazně přibrzdilo správné vyloučení obránce Martina Janků ve 29. minutě, kdy nedovoleně zastavil unikajícího Kadlčíka a sudí Měšťánek ze zadní kapsy vytáhl červený kartonek.

„Bohužel jsme na polovině hřiště udělali zbytečný faul, měli jsme to přerušit dřív. Červená karta byla jasná,“ souhlasil Mančík.

Slavkovští i v deseti byli nebezpečnější, po brejkových akcích se tlačili do zakončení. Moc šancí ke skórování si ale nevytvořili.

„Pokazili jsme spousty hlavně finálních přihrávek,“ zlobil se Mančík. „Vždycky jsme došli po vápno a pak vůbec nezakončili. To musíme ještě potrénovat, protože byla snad jenom jedna střela na branku, což je velice málo,“ přidal zklamaně.

Nakonec domácí zachránila standardka. Rohový kop Michala Janků, jenž se do Slavkova vrátil oklikou přes Buchlovice, prošel přes první tyč a důrazný Maštalíř zblízka dostal balon do sítě.

„Michal Janků to dobře kopl, dva kluci do toho šli tak, jak mají. Uplatnili důraz a vyšlo to,“ radoval se trenér.

Hosté se snažili vyrovnat, žádnou akci ale nedotáhli. Vpředu jim chyběl ex-ligista Bača, bez něj byli víceméně neškodní. „My jsme nevěděli, co od zápasu očekávat, protože jsme se sešli pouze ke dvěma tréninkům. Teď ta doba byla fakt náročná. Proto jsme rádi, že jsme si konečně zahráli fotbal,“ uvedl trenér Velkého Ořechova Pavel Kopl.

Svěřence po těsné porážce nijak nepranýřoval, i přes dlouhou nevyužitou přesilovku je spíše chválil. „Nespokojenost s prohrou, ale spokojenost s tím, že jsme nakonec nepodali úplně špatný výkon,“ prohlásil Kopl.

Hosté to po dlouhé pauze zvládli hlavně v defenzivě, směrem dopředu toho ale mnoho nepředvedli.

„Průběh zápasu byl složitý,“ poznamenal Kopl.

„Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, co nejdéle držet vzadu nulu. Do druhé půle jsme šli trošku natěšení, že bychom z toho mohli vytěžit víc. Měli jsme tam brejkové situace, které jsme ale nevyužili. Soupeř byl aktivnější, asi po právu dal nakonec šťastný gól ze standardky. Doufám, že příští týden už budeme zase trošku silnější,“ přeje si Kopl.

Oba týmům chybělo několik hráčů.

„Ale na to se vůbec nechci vymlouvat, protože jsme zase získali posilu, sedmnáctiletého Denise Kadlčíka, který k nám přišel z Ludkovic. Je je z Kaňovic a u nás má nějaké kořeny. Jsme rádi, že jsme nějakou omladinu získali. Dneska na něj byla červená karta, takže nezklamal. Naopak, s jeho výkonem jsme byli moc spokojení,“ chválil Kopl talenta.

Slavkov zase uvítal kanonýra Michala Janků. Dravý forvard ukázal, že bude vekou posilou. Trenér Mančík ještě čekáme na návrat útočníka Bahulíka z Mladcové.

Problémy má však hlavně se složením zadních řad. „Tři kluky máme zraněné, Chovanec by se však měl příští týden vrátit. Bohužel jsme přišli o dva stopery. Minulý týden si zranil koleno Jarek Habarta, teď jsme tam dali Martina Janků, který zase dostal červenou, takže to musíme nějak ošetřit, abychom to dali dohromady,“ dodal domácí kouč.

I. B třída sk. C, 2. kolo -

TJ Sokol Slavkov – TJ Sokol Velký Ořechov 1:0 (0:0)

Branka: 82. Maštalíř

Rozhodčí: Měšťánek – Večeřa, Svoboda (Hubál)

Žluté karty: Halík, Michal Janků, Maštalíř – Kadlčík, Minařík, Štěpánek, Talášek

Červená karta: 29. Martin Jankůj (Slavkov)

Diváci: 81