„Na první B třídu to byl výborný zápas. Utkání mělo nadprůměrnou úroveň, takový duel jsme tady letos ještě nehráli. Ve finále ke remíza asi spravedlivá,“ míní trenér Starého Města Petr Sonntag.

Kouč Ořechova Jaroslav Hastík, který prožil na Širůchu většinu kariéry a ve Starém Městě bydlí, opouštěl stadion se smíšenými pocity.

„Z mé strany je zklamání z výsledku, spokojenost s hrou. Klukům musím poděkovat, hráli na krev. I bez zraněného Trlidy odvedli maximum. Kromě neproměněných šancí a pár nedůsledností v obraně nemohu klukům vůbec nic vytknout. Nemáme se za co stydět. Opravdu jsme sahali po výhře. Byl to divácky pohledný zápas. V této soutěži je jich k vidění jen málo,“ prohlásil Hastík.

Sobotní duel ve známém prostředí bral hodně prestižně. „Mám tu spoustu kamarádů, ale možná ještě víc oponentů. I tak tady hraji rád,“ přiznává s úsměvem. „Byl jsem tu v roce 1970, kdy se tento trávník otvíral. I pro hráče to byl svátek. Málokdo z nich si jej chtěl nechat ujít,“ přidal.

Domácí souboj s okresním rivalem tak vážně nebrali. „Samozřejmě vnímám, že nám soupeř „sebral“ nějaké hráče, ale já jsem trenér, tyto věci neřeším. Kluci hráli dobře. S výkonem jsem spokojený. Hrajeme s mladými kluky. Pro ně je to cenná škola,“ zůstal v klidu Sonntag.

Jen škoda, že nadprůměrnému utkání I. B třídy scházela lepší divácká kulisa. Domácí fanoušci totiž v sobotu odjeli do Ostravy, kde ve šlágru podpořili prvoligové fotbalisty Slovácka, na Širůchu tak byl v hledišti klid.

Diváci, co dorazili, se ale neskutečně bavili. První půle byla vyrovnaná, hosté ale byli nebezpečnější.

V úvodní čtvrthodině zahodil dvě tutovky útočník Kolářík, jenž nejprve po přihrávce Červinky zleva ve skluzu mířil nad a pak po centru Hynčici z opačné strany ve vyložené pozici vůbec netrefil míč.

Dvě velké možnosti zazdil i Jakub Kowalík. Jeden ze tří hráčů, kteří Jiskru opustil a odešel právě do Ořechova, mířil ve 27. minutě vedle a potom na konci první půle hlavičkoval po centru aktivního Červinky zblízka nad.

Staré Město si v první půli vypracovalo jenom dvě tutovky. Otáhal ještě po centru Horáka střílel vedle, ale stoper Martinec se po nedůrazu Mazúcha nemýlil, když chytře přehlavičkoval brankáře Posoldu.

„První půle byla docela vyrovnaná. My jsme hráli proti sluníčko a měli problémy s vysokými míči. Obránci to jen těžko kontrolovali. Domácí toho využili a hlavou dali Martincem po rohu vedoucí gól,“ uvedl Hastík.

Jiskra mohla hned po přestávce soupeři odskočit, ale kapitán Petek mířil z boku vedle a pak přišla brutální čtvrthodina Ořechova, který výsledek dvěma brankami mladíka Jakuba Kowalíka bleskově otočil a kromě toho nevyužil dalších pět tutovek!

Jenom syn známého kanonýra, jenž se dostal na trávník až v závěrečné desetiminutovce, se dostal k dalším dvěma hlavičkám, ale ani jednou nemířil přesně.

I. B třída sk. C, 12. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ SOKOL OŘECHOV 2:2 (1:0)

Branky: 18. Ondřej Martinec, 69. Martin Petek - 46. a 51. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

Další hrubku stopera Martince nepotrestal Kolářík, jehož vychytal Noha.

Domácí jednička měla štěstí při nájezdu Červinky, který mířil do tyče.

Festival zahozených šancí pokračoval dál. Kowalík po Koláříkově vysunutí pálil vedle a Durnu bravurně vychytal Noha.

„My jsme ve druhé půli chtěli otočit výsledek, což se nám i povedlo. Po přestávce jsme jasně dominovali, bohužel jsme dali jenom dva góly a nestačilo to. Přesto si myslím, že jsme měli šance na to, abychom za stavu 2:1 odskočili 4:1 nebo 5:1, nebo s tím za nerozhodného stavu něco udělat. To se nám ale nepovedlo,“ mrzelo Hastíka.

Jiskra se z direktů zvedala jen velmi těžce, ale postupně taky hrozila. Střelu Komárka zastavila tyč, dorážející Otáhal trefil břevno a neujala se ani další dorážka zblízka.

Vyrovnání zařídil až po Komárkově přihrávce kapitán Petek.

„Naši hru poznamenalo střídání zraněného Horáka, který patří k našim nejlepším hráčům. Po jeho odchodu jsme museli sestavu pozměnit. My jsme nezvládli nástup do druhé půle, kdy přišla chyba nejzkušenějšího hráče. To se ale stane. Jsem rád, že jsme se za stavu 1:2 zvedli a výsledek srovnali. Pak už to bylo nahoru, dolů,“ komentoval dění na trávníku Sonntag.

Koncovka byla strhující, napínavá. Vyhrát chtěly oba mančafty, remízu nebránil nikdo.

Čtvrt hodiny před koncem v jasné šanci neuspěl Sonntag mladší, na druhé straně ránu Červinky vytáhl Noha.

Další góly již nepadly, závěrečný potlesk byl zasloužený.

Staré Město po další ztrátě zůstalo třetí, Ořechovu patří druhá příčka. Za týden v dalším šlágru vyzve rozjeté Zborovice, které mají v čele tabulky už sedmibodový náskok.

„Teď už se musíme nachystat na příští domácí zápas se Zborovicemi. Právě na Hané mají z našeho výsledku největší radost. Bodová propast bude asi v zimě veliká. My se pokusíme spanilou jízdu Zborovic příští týden překazit. Uvidíme, zda se nám bude dařit alespoň střelecky lépe než dneska,“ dodal Hastík.