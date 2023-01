„Jsme rádi, že jsme to s kluky zvládli,“ uvedl zaskakující hrající kouč a vedoucí týmu OFS Uherské Hradiště Volodymyr Korolovych. Známý okresní arbitr byl ohodnocen cenou pro jednu z osobností turnaje.

Sudí ze Slovácka si víkendovou akci užili. Soupeřům nedali šanci a domů přivezli nejen medaile, ale i putovní pohár předsedy břeclavského OFS Břeclav Františka Stejskala.

„Byla to super akce. Tak kvalitně zorganizovaného turnaje se vždycky rádi účastníme,“ říkají tahouni týmu Ondřej Vlk a Martin Zelený, kterým přikyvovali kamarádi Roman Vitásek a Pavel Bršlica.

Konečné pořadí: 1. OFS Uherské Hradiště 18 bodů, 2. OFS Brno-venkov 15, 3. OFS Břeclav A 15, 4. OFS Hodonín, 5. MěFS Brno 10, 6. OFS Třebíč 9, 7. OFS Břeclav B 6, 8. OFS Vyškov 0.

Fotbalisté divizního Baťova kromě plnění svých klubových povinnosti stíhají i úlohu rozhodčího v krajských soutěžích. Kolegům ze Slovácka pomohli k velkému úspěchu.

Cesta za celkovým prvenstvím ale nebyla úplně snadná. „Hned v úvodním utkání jsme měli za soupeře výběr z OFS Třebíč, nad kterým jsme dokázali zvítězit v poklidu 4:0, když se o naše branky postarali Bršlica, Kvasnička a Ondřej Vlk vstřelil dvě branky,“ hlásí Korolovych.

Do druhé utkání proti týmu z Brna-města šli sudí z Uherskohradišťska s obrovským respektem. „Soupeře jsme již dlouho nedokázali porazit, tentokrát se nám to ale i díky skvělé chytajícímu Honzovi Martinákovi, který má zkušenosti dokonce z mládeže Slovácka, což dokázal v utkání naplno prodat, podařilo,“ radoval se Korolovych.

Výhru nad favoritem góly zařídili Vitásek s Bršlicou. „I do třetího utkání jsme šli s respektem, protože v minulém turnaji nás rozhodčí z Vyškova dokázali dost potrápit, ale tentokrát náš tým k ničemu podobnému soupeře nepřipustil a připsal si jednoduché vítězství 4:1, když Roman Vitásek dokázal vstřelit hattrick a jednu trefu do černého přidal i Pavel Bršlica,“ informuje.

Proti rezervě pořádajícího okresu Břeclav šli rozhodčí ze Slovácka s jasným cílem vyhrát, což se jim podařilo. Při výhře 8:0 se hned čtyřikrát trefil Ondřej Vlk, dvě branky vstřelil nově začínající rozhodčí na okrese Martin Kvasnička a po jednom gólu přidali Vitásek a sváteční střelec Korolovych.

„Výsledek jsem v posledních vteřinách upravil na kosmetických 8:0, ale moje radost byla jako bych dal nějakou rozhodující branku,“ přiznává s úsměvem.

V následujícím utkání se nám chtěl silnější výběr Břeclavi pomstít za vysokou výhru nad jejich béčkem, což se ale nestalo. Výběr OFS Uherské Hradiště uspěl v poměru 3:0. Bršlica se prosadil dvakrát, jednou skóroval Obdržálek.

„Již v šestém utkání na turnaji nás čekal opět hodně silný brněnský celek, tentokrát z Brna - venkova a i tenhle nesmírně důležitý zápas jsme zvládli vyhrát 2:1, když se do střelecké listiny zapsali Vitásek a Vaverka,“ líčí Korolovych.

„Před závěrečným naším vystoupením na turnaji jsme měli více než hodinovou přestávku a už jistotu vítězství v kapse. Navíc jsme se museli obejít bez dvou opor, když Roman Obdržálek musel z rodinných důvodů odjet a k utkání taky nenastoupil zraněný Pavel Bršlica,“ pokračuje. „Tohle jediné utkání jsme výsledkově moc nezvládli a prohráli ho proti OFS Hodonín 1:2, když o jedinou trefu se postaral Michal Vaverka,“ dodal Korolovych.

Tahle porážka nás ale borce z Uherskohradišťska mrzet nemusela, protože po turnaji převzali putovní pohár a na krk pověsili zlaté medaile pro vítěze turnaje

„Po následném přesunu zpět do Uherského Hradiště jsme zasedli do jedné z místních restaurací ke společné večeři a následnému poklidnému dlouhému rozboru turnaje až do pozdních nočních hodin,“ dodal s úsměvem Korolovych.

Na pořádání si každoročně dávají záležet funkcionáři Okresního fotbalového svazu Břeclav a turnaj je zároveň Memoriálem Josefa Novosada, dlouholetého rozhodčího z Břeclavi.

„Je to už hezká tradice, která začala ve Velkých Pavlovicích, ale pak jsme se přemístili do Valtic, kde je nová krásná hala. Je to samozřejmě i prestižní sportovní záležitost, ale mám dojem, že cennější je už samotné setkání fotbalových rozhodčích a funkcionářů z celé jižní Moravy,“ poznamenal vedoucí turnaje Josef Hrubý.