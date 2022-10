„Zatímco většina týmů má obyčejně jednoho brankáře na celou sezonu, my jsme už protočili čtyři gólmany,“ kroutí hlavou trenér Prakšic Vladimír Polák.

I. B třída sk. C, 11. kolo -

SK ZLECHOV – TJ SOKOL PRAKŠICE 3:3 (2:2)

Branky: 15. Lukáš Kedra, 38. Hynek Vaněk, 90. Tomáš Vaněk - 17. Jonáš Kočica, 23. Jakub Slavíček, 46. Matěj Helísek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 121.

Zatímco Buráně do konce podzimu vyřadilo zraněné koleno, Marášek by po problémech s kotníkem mohl brzy začít znovu chytat.

V brance tak místo obvyklých gólmanů zaskakoval Lysoněk. Ten se ale po půlhodině hry vážně zranil.

„Byla tam střela, která se odrazila do vzduchu. Náš kapitán Vráblík chtěl balon vykopnout, bohužel do toho máchl gólman rukou, míč si srazil do sítě a u toho si navíc poranil oko,“ popisuje Polák.

Na hřiště do Zlechova tak dorazila sanitka, sobotní dopolední duel byl navíc ve 39. minutě přerušen. Zbytek druhé půle, kterou odchytal další hráč z pole, trenér žáků Slovácka Michal Vlček, se dohrál až po přestávce. „Bylo to pro nás hodně komplikované, ale nakonec nás to úplně nezlomilo, protože jsme s těmito brankáři ani jeden zápas neprohráli,“ připomíná Polák.

Třiatřicetiletý Vlček sice moc práce neměl, v nastaveném čase ale inkasoval gól na 3:3. „Bod je pro nás dobrý, ale samozřejmě gól v poslední minutě nás mrzí,“ připouští hostující kouč.

Hodovou porážku Zlechova odvrátil v závěru kapitán Tomáš Vaněk. „Na konci nám došly síly a my se dostali pod silný tlak,“ přiznává Polák.

„Chyba byla, že jsme nemohli vystřídat. Zatímco domácí protočili pět hráčů, my jsme to neměli kým oživit. Museli jsme nahradit zraněného gólmana, do hry šel i Šimuni, který už moc nehrává, nebo Adam Novák. Ten je po operaci kolena a rok a půl nehrál,“ pokračuje.

Podívejte se: Staré Město nerozhodil ani gól náhradního brankáře, jasně vyhrálo

Přitom v prvním poločase hráli hosté výborně. „Soupeře jsme vysoko napadali, domácí si s námi nevěděli rady. Od nás to byl válec. I když jsme prohrávali, zaslouženě jsme výsledek otočili. Po změně stran už jsme to měli těžké. Kluci ale bojovali. Za šedesát minut by si vítězství zasloužili, ale v kontextu všeho je pro nás bod dobrý,“ uznal sportovně prakšický trenér.

Skóre otevřel v 15. minutě domácí Lukáš Kedra. Vzápětí ale Jonáš Kočica skóre srovnal a Jakub Slavíček vzápětí dokonal obrat. Zlechov srovnal až vlastním gólem, který sudí Mitáček připsal Hynkovi Vaňkovi.

Prakšice ale byly dál fotbalovější a nebezpečnější, na 3:2 upravil dorážející Matěj Helísek.

Domácí už stačili jenom vyrovnat, na výhru v zápase s okresním rivalem neměli.

„Remíza je spravedlivá. Hosté byli důraznější, rychlí, zasloužili si odtud odvést bod,“ míní trenér Zlechova Jiří Daněk.

Také pod něj utkání částečně ovlivnilo zranění hostujícího brankáře. „Zdálo se mi, že soupeř od sedmdesáté minuty fyzicky odpadl. Nám však chyběla střelba z dálky. Sice jsme si vypracovali nějaké šance, ale soupeř byl taky nebezpečný. My jsme nastřelili dvě tyčky, pak se náš hráč ocitl sám před brankářem, ale nedal. Na druhé straně jsme první dvě branky dostali po našich chybách,“ uvedl Daněk, který ocenil i výkon protivníka.

„Prakšice mě ale jako nováček překvapily. Byly kvalitní, předvedly velmi dobrý výkon,“ ocenil.

Na lavičce Zlechova si premiéru odbyl Radek Pekárek, který po konci v Topolné vypomáhá jinému účastníkovi krajské I. B třídy skupiny C.