„Chtěli jsme vyhrát v normální hrací době. Zápas jsme měli rozehraný dobře. Vedli jsme 1:0 a měli utkání celkem pod kontrolou. Z brejku jsme si však nechali dát gól. Na konci jsme navíc přišli o vyloučeného hráče, takže to pro nás bylo ještě o trošku složitější, ale nakonec jsme to zvládli,“ oddechl si trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

2. kolo Poháru hejtmana Zlínského kraje -

SK ZLECHOV – TJ NEDACHLEBICE 1:1 (0:0), 2:3 na penalty

Branky: 74. Michal Salinger - 61. Pavel Hubáček.

Penaltový rozstřel: Mikula nedal, Klvaňa 0:1, L. Kedra 1:1, Machala 1:2, Jurča 2:2, Hána nedal, Cigoš nedal, Pisklák nedal, Duchtík nedal, Vrták 2:3. Rozhodčí: Korch – Večeřa, Tureček. Červená karta: 79. Škrášek (Nedachlebice). Diváci: 147.



Soupeř naopak odcházel do šatny zklamaný. První letošní soutěžní duel odmakal, odměněný za dřinu ale nebyl. „Bylo to vyrovnané utkání. Kluci bojovali, dali do toho všechno, ale nakonec to nestačilo,“ povzdechl si kouč Zlechova Pavel Cigoš.

Nepovedené penalty neřešil. „Ty už jsou loterie,“ mávl rukou. „Zápasy by se měly rozhodovat na hřišti během hry,“ má jasno.

Jenže zbytečně vyhrocený duel skončil po devadesáti minutách nerozhodně 1:1. Mírně favorizované hosty, kteří v závěru dohrávali bez vyloučeného Škráška, poslal do vedení novic Pavel Hubáček, za domácí srovnal Michal Salinger, jenž zakončil rychlou akci potom, co nedachlebický Kafka neproměnil svoji příležitost.

Oba góly padly po změně stran. Úvodní část moc šancí nepřinesla. Nedachlebice zahrozily hned v úvodu, rána ale skončila na břevnu. Hostům zase pomohla konstrukce branky při střele Velcra.

Vzruch přinesla až druhá půle. Emoce plály nejen po brankách, ale hlavně po spoustě nedovolených zákroků, zbytečných faulů. Na vyostřený duel doplatil hostující zadák Škrášek, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Aspirantů na nedohrání utkání ale bylo víc.

„Vyhrocené to bylo zcela zbytečně,“ souhlasí Čtvrtníček.

Zlechovu vadila nejen důrazná hra protivníka, ale především výkon sudího Korcha.

„Rozhodčí utkání jednoznačně ovlivnil,“ má jasno Cigoš. „Neodpískal dvě jasné penalty, neudělil soupeři červenou kartu,“ zlobil se na arbitra.

„Už jsem to říkal na konci jara, rozhodčí jsou těžký element a měl by se nad nimi někdo zamyslet. Je neskutečné, co se děje,“ hněvá se známý bouřlivák.

Druhý zápas bez gólu. Fotbalistky Slovácka nestačily na rakouského mistra

Přitom v zápase ještě nešlo o body. „Já to nechápu. Je to pohárové, nikoliv mistrovské utkání, takže by se mělo pískat, co je a nebudu z toho dělat takovou komedii,“ kroutil hlavou.

Zlechov po sestupu do I. B třídy udržel tým pohromadě. Zůstaly všechny opory, žádná posila ale nedorazila. V poháru ale domácím scházela takřka celá obrana. Nedachlebice naopak nastoupily téměř kompletní. V sestavě hostů byli i čtyři noví hráči. Hána se vrátil z Rakouska, Miroslav Machala přišel z Ostrožské Lhoty a Jindřich Hubáček a Pavel Hubáček doplnili tým ze sousedních Březolup.