Osvětimany vládnou krajské I. A třídě skupiny B s plným počtem devětatřiceti bodů, do jarní části půjdu s luxusním náskokem. Nic na tom nezmění ani případná nedělní výhra druhého Hluku v Šumicích.

„Klukům musím poděkovat. Celkově jsme s podzimem spokojení. Vyhráli jsme všechny zápasy, takže síla a kvalita tady je,“ říká trenér ambiciózního celku Pavel Němčický.

V letošní derniéře ale Osvětimany herně nijak nezářily, přesto znovu nezaváhaly. „Zápas se mně moc nelíbil,“ přiznává Němčický. „Domácí hráli z hlubokého bloku, spoléhali na brejky. My jsme se trápili. Měli jsme problémy se tam dostat, i proto to byl takový uspávací fotbal,“ přidal.

„Pokud bychom přidali další góly, bylo by to jiné, ale soupeř dokud cítí šanci, tak bojuje a dělá všechno proto, aby nám to až do konce znepříjemnil. Klidně jsme mohli z nějaké standardky nebo rychlého protiútoku inkasovat nějakou branku, ví dobře.

Hosté před posledním utkáním řešili situaci ohledně brankáře. Chvojku totiž skolila nemoc, takže Němčický narychlo povolal ex-ligistu Drobisze, jenž ve Slovácku cepuje gólmany. „Jsme kamarádi, bydlíme kousek od sebe. Požádal jsem jej o pomoc. Jsem rád, že na to kývl,“ vysvětluje Němčický.

I. A třída sk. B, 1. kolo -BUCHLOVICE – OSVĚTIMANY 1:2 (1:2). Branky: 16. Miroslav Hromada - 10. a 44. z penalty Ondřej Porč. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 158

Že své řemeslo pětačtyřicetiletý Drobisz nezapomněl, ukázal i v Buchlovicích, byť se na obdržené brance částečně podepsal. „Centr před vyrovnávacím gólem vzal obrovský vítr, i tak na tom nese trochu vinu, na druhé straně jsme mezi stoperem a bekem nechali volného hráče. Všem jsem jim vyčinil. Ale svými zkušenostmi nám pomohl,“ uvedl kouč Osvětiman.

Naproti tomu Buchlovice měly před sobotním zápasem větší starosti se složením základní sestavy. „Dva kluci jsou pořád pryč, Tomešek sice nastoupil, ale zranění si obnovil, takže šel brzy dolů. Ani Hromada nebyl stoprocentně fit, také David Křiva měl salmonelu a shodil osm kilo. Neměl potřebnou kondici. I tak jsme utkání odmakali,“ těší domácího kouče Ladislava Soviše.

Mužstvo za bojovnost a disciplinovaný kolektivní výkon právem chválil. „S Osvětimany jsme i přes porážku odehráli dobrý zápas. Samozřejmě na držení míče hosté vyhráli sedmdesát ku třiceti, ale moc velkých šancí neměli. I když jsme inkasovali relativně brzy, podařilo se nám skóre vyrovnat,“ připomněl Soviš.

Skóre otevřel hned v 10. minutě po křídelní akci dorážející Porč. Soupeř ale brzy srovnal, když se po centru z pravé strany prosadil nepokrytý Hromada.

Klíčová chvíle přišla až na konci úvodní části. Vašek ve vlastním pokutovém území fauloval Bartoše a sudí Bernatík ukázal na bílý puntík. Penaltu pak s přehledem proměnil mladík Porč.

Domácí cítili křivdu, podle nich o nedovolený zákrok nešlo. „My si myslíme, že pokutový kop byl velmi přísný, zanechal v nás špatný dojem. Rozhodčího z porážky neviníme, ale některé věci nezvládl,“ míní Soviš.

I druhá půle se jela podle stejného scénáře. Osvětimany držely balon, kontrolovaly hru, ale do šancí se takřka nedostaly. Za zmínku stojí jen rána Tomaštíka, kterou domácí gólman Černota vytáhl na břevno, a tutovka Perůtky, který po hrubé chybě zadáka Ondřeje ve vyložené pozici mířil jen do tyče.

Buchlovice těžkou chvíli přečkaly a až do konce střetnutí živily šanci na bodový zisk. Vyrovnat mohly jen po standardní situaci. Rána Davida šla ale těsně vedle a další šanci zmařil Drobisz.

„Ve druhé půli jsme se jenom bránili a měli dvě standardní situace, bohužel balon jsme nedokázali dorazit do sítě,“ posteskl si Soviš.

Jeho tým i po dvou závěrečných porážkách přezimuje v horní polovině tabulky, což je úspěch. „S podzimem můžeme být spokojení. Za cíl jsme si dali zisk šestnácti bodů, uhráli jsme jich dvacet,“ říká zkušený kouč.

Buchlovice se v dlouhé pauze pokusí sehnat nějakého útočníka, kádr posílit. „Jinak obranu a zálohu máme velmi dobrou,“ dodává.