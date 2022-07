Osvětimany, kterým fakticky šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář, mohly hrát nejvyšší krajskou soutěž již dřív. Svazem nabídnutý postup z druhého místa ale pokaždé odmítly. Změnu přinesl až letošní rok. „Čekali jsme, až si to vykopeme sami,“ vysvětluje Důbrava.

Oslavy 90 let kopané v Osvětimanech

Výsledky: TJ Osvětimany – Výběr Kyjovska 4:1 (2:1), Horáček, Čevelík, Zýbal, Pfeffer - D. Kuchař. Bývalí hráči TJ Osvětimany – Starý garda 1. FC Slovácko 3:3 (3:1).

Mynář a spol. rozhodnutí stejně jako v minulých letech nechali na samotných hráčích. „Až na dva všichni z nich jednoznačně řekli, že chtějí jít výš,“ tvrdí známý funkcionář. „Klukům po těch letech v I.A třídě trošku chyběla motivace. Velkou roli sehrálo i to, že jsme si to sami vykopali, kdežto předtím nám to nabízeli z druhého místa, což nebylo úplně ono,“ říká Mynář.

Tým z městysu s necelými tisíci obyvateli se tak těší nejen na derby s Boršicemi, ale i na atraktivní souboje se Stráním, Brumovem, Slušovicemi, Napajedly či Bystřicí pod Hostýnem.

„Někdy se až hrozím toho, na jak vysokou úroveň se fotbal v Osvětimanech v posledních letech dostal. Obec ale reprezentujeme velmi dobře, byť v týmu moc domácích hráčů není. Je však vidět, že se tady přespolním klukům líbí, že za nás rádi hrají,“ oceňuje Důbrava.

„Jsme malá dědina, spousta klubů nám naše úspěchy závidí, což se odráží hlavně při venkovních zápasech. Tuším, že si většina soupeřů z první A třídy po našem postupu oddechlo,“ přidává s úsměvem zkušený činovník.

Osvětimany chtějí protivníkům zatápět i ve vyšší třídě. Vedení klubu se pokusí mužstvo doplnit, posílit, aby hrálo v krajském přeboru důstojnou roli a nebylo za otloukánka.

„Máme kvalitního trenéra i kádr. Tipnu si, že budeme hrát do třetího místa,“ prohlásil sebevědomě Mynář.

Že by nováček jezdil na zápasy v jedenácti lidech, jako tomu bylo občas na jaře, prý už nehrozí. „Přání a zároveň podmínkou trenéra bylo, že tým musí trénovat minimálně dvakrát týdně a kádr musí být alespoň sedmnáctičlenný, což mu splníme,“ pronesl Mynář.

Trenér Němčický se bude moct i v nadcházejícím ročníku spolehnout na mazáky Šumulikoského, Perůtku, Bartoše či Chvojku. Jediným hráčem, který v týmu končí, je Marek Přílučík. „Nebude fotbal stíhat s prací,“ vysvětluje Mynář.

Osvětimany se ale dohodly s dalšími pěti hráči. Prvními potvrzenými posilami jsou

mladý útočník Jakub Kowalík z Ořechova a opora Nivnice Radim Straňák. Další novou tváří by měl být zlínský mladík Jakub Slaměna, ostatní jména klub tají. „Ale všichni kopali minimálně krajskou soutěž, ale spíš třetí ligu,“ říká Mynář.

V jednání je i příchod nějakých talentů ze Slovácka. Naopak vyloučený je návrat kanonýra Zýbala. Zkušený forvard sice za Osvětimany odehrál sobotní duel proti Výběru Kyjovska a nastoupil i v exhibičním souboji starých gard, pokračovat ale bude v Rakousku.

Premiéru v novém klubu si o víkendu odbyli Jakub Kowalík a právě Jakub Slaměna.

Oslabený domácí tým v rámci oslav zvítězil 4:1. Kromě Zýbala se prosadili ještě Horáček, Čevelík a Pfeffer, za hosty mírnil porážku Dominik Kuchař.

V hlavním zápase pak bývalí hráči Osvětiman remizovali se starou gardou Slovácka 3:3. Diváci kromě Šumulikoského viděli v akci i Malára, Drobisze, Vojtěška, Vajdu, Kowalíka nebo Činčalu. Za domácí mužstvo nastoupili Chaloupka, Zýbal, Udržal, Exel, Dobeš či Žandovský.

„Pro nás je to významná událost. V době, kdy se hrál v Osvětimanech fotbal, spousta okolních mužstev vůbec neexistovala. Jsem rád, že dorazila spousta bývalých hráčů, kteří stále mají k Osvětimanům vřelý vztah. Beru to i trochu osobně. Můj otec tady hrál i funkcionařil spoustu let,“ uvedl Důbrava.

V rámci sobotních oslav byli Okresním fotbalovým svazem Uherské Hradiště odměněni Martin Berka, Josef Merta, Vlastimil Filásek, Pavel Martínek a Oldřich Vaculík, cenu za obětavou dlouholetou práci pro fotbal od KFS Zlín obdrželi Ferdinand Důbrava, Jiří Penner, Aleš Pfeffer, Otakar Berka, Vratislav Mynář, Rudolf Cahlík, Josef Zpěvák, Luboš Křemeček a Lubomír Berka.

Osvětimany navíc vyřešily dlouhodobé problémy s mládeží. „Nám se podařilo dohodnout se se zlechovskou akademií a nyní disponujeme třemi družstvy. Kromě mladších a starších žáků máme i dorost,“ dodává Mynář.