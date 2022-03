I když se jeho zkušenosti hostům hodily, porážku stejně neodvrátil. „Dokud jsme měli síly, tak jsme se docela drželi. Z naší strany to bylo solidní, na konci už jsme ale odpadli. Soupeř měl kvalitu, silnou přechodovou fázi,“ ocenil Němčický.

Osvětimanům z obvyklé podzimní sestavy scházeli nejen Porč s Pakem, jenž nyní hrají za Slovácko B, ale i Bartoš, Šumulikoski, Čevelík, Skřivan nebo Ohnutek.

„Některé kluky máme ve Slovácku, kde si plní svoje povinnosti, jiní mají práci jinde. Látali jsme to všelijak, ale chtěl jsem to kvůli soupeři, který to měl jako generálku, odehrát. Doufám, že jsme Veselí dobře nachystali na mistrovské utkání,“ prohlásil Němčický.

Přípravný fotbal -

FC Veselí nad Moravou – TJ Osvětimany 6:2 (3:1)

Branky: Vaďura 2, Prajza, Zálešák, M. Chytka z penalty, Suttner - Tomaštík, Vašek. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 20.

Jeho tým si po výhrách nad Nedachlebicemi (5:2) a Boršicemi (5:0) připsal druhou prohru v řadě. Před týdnem lídra I. A třídy skupiny B podlehl dorostu Slovácka U18 0:5, teď inkasoval ještě více branek.

Trenér vítězů Libor Soldán ale triumf nad Osvětimany nijak nepřeceňoval. „Vyhráli jsme, ale jsme z toho takový rozpolcený,“ přiznal těsně po utkání. „Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy, navíc jsme na přírodní trávě absolvovali pouze jeden trénink a jeden zápas. Od nás to bylo takové rozhárané, nepřesné. Spíše jsme uběhali, ubojovali. Fotbalu bylo málo,“ uvedl Soldán.

Domácím v generálce scházeli Vardan, Symerský, Břečka a Brákora. Celý zápas naopak odehrál Radek Zálešák. Zkušený záložník přišel do Veselí z nedaleké Ostrožské Nové Vsi.

„O Radka jsme stáli už v létě, kdy to ještě nevyšlo. Jsem rád, že nyní jsme se domluvili a je tady. Jinak není momentálně důvod kádr rozšiřovat,“ prohlásila legenda Brna a Slovácka.

Přípravu hodnotí pozitivně. „Jak na tom jsme, se ukáže až později. V zimě byly tréninky, kdy nás bylo šestnáct, ale i třeba jenom šest nebo sedm. To je dáno studiem na vysokých školách, pracovními povinnostmi. Celkově jsem ale s přístupem spokojený. Tady je dobrá parta, kluci dřou, což se v jarní části sezony projeví,“ je přesvědčený.

Veselané na rozdíl od Osvětiman vstoupí do druhé poloviny sezony již za týden. A hnad na úvod je čeká šlágr o první místo s vedoucí Lednicí.

„Postup nebyl naším hlavním cílem, ale teď jsme to trošku přehodnotili. Jsme druzí, dva body za vedoucí Lednicí. Chceme to zkusit,“ přiznává Soldán. „Když to nevyjde, svět se nezboří. Pevně však věřím, že to zvládneme a že ve Veselí nad Moravou konečně bude krajský přebor,“ přeje si.

Sobotní duel naznačil, že Veselí sílu v dlouhé pauze neztratilo. S oslabenými Osvětimany po brankách Prajzy, Vaďury a Zálešáka domácí vedli už 3:0. Hosté sice góly Tomaštíka a Vaška duel na chvíli zdramatizovali, ale závěr už zase patřil Veselanům, jejichž triumf stvrdili Chytka z penalty, Vaďura a Suttner.

Zatímco Soldánův tým bude již za týden bojovat o mistrovské body, Osvětimany čeká poslední přípravný duel. V pátek se představí v Luhačovicích.