Hlučané ale porážku na odvážného záložníka, který si v nedělním střetnutí připsal premiéru v I. A třídě, nesváděli, byť jistotou zrovna neoplýval a minimálně za jeden gól mohl. „Všechny tři branky byly laciné,“ ví trenér Spartaku Jiří Vojtěšek.

„O problému víme. Bohužel na zápasy jezdíme jenom s jedním brankářem. Druhého gólmana nemáme. Šli jsme do toho s tím, že se to někdy může stát a ono se to přihodilo zrovna v Osvětimanech,“ povzdechl si.

Soupeř podobné starosti nemá. K dispozici jich mají hned pět! „Dneska jsme to počítali. Kromě Chvojky ještě Pfeffera, Kučeru, Brázdila a Drobisze. Vždycky chodí tři, jeden z nich se převleče do hráčského,“ říká kouč Osvětiman Pavel Němčický.

Bývalý ligový záložník si ale nemyslí, že by zranění brankáře hrálo až tak klíčovou roli. „Nevím, jestli nám zranění soupeřova brankáře spíše neuškodilo, nesvazovalo nohy,“ přemítá. „My jsme totiž potom dbali na to, abychom stříleli, ale nemohli jsme trefit branku,“ přidává.

Poprvé se to podařilo Perůtkovi v 9. minutě. Zkušený středopolař nepříliš prudkou střelou doprostřed branky nachytal Šichu. Jednička Hluku se při zákroku nešťastně zranila a musela střídat.

Do brankářského dresu se převlékl Blaha, kterého hned prověřil Skřivan. Osvětimany měly v úvodní půlhodině navrch, všechny pokusy šly ale vedle. Mezi tři tyče se netrefil Šumulikoski, Groulík ani Bartoš.

Hlučané se dlouho spíše bránili, pak se ale osmělili a z penalty nařízené za faul Porče na Vaďuru skóre srovnali. Pokutový kop bezpečně proměnil Martiš.

Osvětimany si ale ještě do přestávky vzaly vedení zpět, když v síti skončil nepříliš povedený pokus Groulíka. V závěru první půle měl další gól na kopačce Bartoš, posila z divizního Lanžhota ale mířila po individuálním průniku vedle.

Bývalý záložník Slovácka a Hodonína se prosadil hned po přestávce a bylo to 3:1.

Pak protlačil balon do sítě důrazný kapitán Petrucha, sudí Filgas ale gól kvůli útočnému faulu na brankáře neuznal.

Spartak byl trpělivý, poctivě čekal na svoji šanci a pak udeřil. Naději hostů na body přiživil druhu trefou Martiš. Elitní kanonýr útočil na hattrick, ale Chvojka jeho další ránu vyrazil.

TJ OSVĚTIMANY – SPARTAK HLUK 3:2 (2:1)

Branky: 10. Jiří Perůtka, 40. Michal Groulík, 48. Jan Bartoš - 29. z penalty a 72. Tomáš Martiš. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 184.

Domácím na konci došel dech, zato aktivní Hlučané sahali po bodu, ale Zelinka obě tutovky zazdil. Rychlonohý křídelník nejprve v 85. minutě po sérii odrazů pálil z pár kroků nad, po průniku Martiše jej zase vychytal výtečný Chvojka.

„Bylo to nadstandardní utkání I. A třídy. Narazili jsme na výborný mančaft, který chtěl hrát, měl rychlý přechod do útoku. Diváci, kteří přišli ve velkém počtu, si zápas užili. Hosté měli v závěru dvě tutovky, při kterých nás podržel brankář Chvojka. My jsme ale měli taky šance a mohli Hluku několikrát odskočit. Byli jsme šťastnější, protože jsme dali o gól víc. Za výhru jsme rádi,“ uvedl Němčický.

Zatímco jeho tým letos ještě neklopýtl, Hlučané zaváhali podruhé za sebou. „ Vědu z toho neděláme,“ tvrdí Vojtěšek. „Narazili jsme na silné soupeře. Soutěž je dlouhá. Věřím, že tyto dva zápasy v celkovém součtu rozhodovat nebudou. Myslím, že zaváhají i další týmy a že ztrátu doženeme. V každém kole se objevují nějaké překvapivé výsledky,“ připomíná někdejší krajní bek Synotu,

Osvětimany ale potvrdily, že i po letní obměně kádr vhodně doplnily a že jsou zase velice silné. „Ukázaly, v čem je jejich obrovská síla. Využily své malé hřiště, na které jsou zvyklé. Fotbalově na tom byly velice dobře. Myslím ale, že jsme si za výkon ve druhém poločase zasloužili třetí gól na srovnání výsledku. Šance jsme na to měli,“ dodal Vojtěšek.