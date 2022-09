Vedení slováckého klubu klíčového borce jenom tak neuvolní, případní zájemci budou muset za elitního střelce draze zaplatit. Fanoušci věří, že si sedmadvacetiletý forvard svůj úmysl odejít rozmyslí, i nadále bude nosit dres mateřského klubu, rodné obce.

I. B třída sk. C, 5. kolo -

TJ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TJ VLČNOV 3:0 (1:0)

Branky: 15. Daniel Kreisl, 84. Pavel Lorenc, 88. Jan Doruška. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 60.

Ať to dopadne jakkoliv, nedělní duel s Vlčnovem odehrála Ostrožské Nová Ves bez svého lídra. I když Zálešák na domácím hrotu citelně scházel, zastoupili jej jiní borci.

Vpředu se rval hlavně Daniel Kreisl, který v 15. minutě po úniku otevřel skóre.

„Sice jsme šli rychle do vedení a nehráli špatně, ale hosté nás zhruba na patnáct minut dostali pod celkem velký tlak. Pokud by vyrovnali, nemohli bychom se divit. Bylo by to zasloužené,“ ví dobře Voráč.

Vlčnov byl ale vpředu jalový. Nedařilo se Sagulovi, trápili se o další hostující ofenzivní borci.

„Hlavně vpředu jsme byli hrozní,“ ulevil si hostující kouč Václav Činčala. „Nevytvořili jsme si téměř žádnou šanci. Možná prvních patnáct minut jsme tam něco měli, ale druhý poločas byl z naší strany tragédie. Každý balon nám odskočil, vedení míče bylo špatné,“ láteřil.

Hrstka diváků opravdu viděla pouze průměrný fotbal s řadou nepřesností a bez výraznějšího vzruchu. „Celkově to byl nervózní a ne moc pěkný fotbal,“ uznal také Voráč. „Oba týmy tam něco měly, ale nebylo toho moc. Nakonec jsem zápas rozhodli v posledních pěti minutách a máme tři body,“ radoval se.

Odpor okresního rivala zlomili Pavel Lorenc s Janem Doruškou, Vlčnovští reagovat nedokázali. „Dneska jsme si nezasloužili ani bod,“ ví Činčala.

Na svěřence byl pořádně rozezlený. „Sice nám chyběli tři hráči základní sestavy a na lavičce už nám skoro nikdo nezůstal, ale na to se nevymlouváme. Předcházející zápasy byly herně slušné, teď to bylo velmi špatné,“ dodal ex-ligový fotbalista.